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闖民宅「從車庫直上2樓」 男大白天摸走近4萬…雄警逮1慣竊

中央社／ 高雄9日電

高雄前鎮區一民宅1日下午發生竊案，一男子從車庫闖進走到2樓拿走熟睡中章姓婦人包包離去，粗估損失近4萬元；警方昨天在鳳山逮到涉案張姓慣竊，依竊盜等罪嫌送雄檢偵辦。

警方調查，有竊盜前科的51歲張男1日下午闖進前鎮區一處在做生意的民宅車庫，並從樓梯大搖大擺走到2樓拿走包包，當時人在家中的56歲章婦正熟睡未發現小偷，直到醒來發現內有證件、車鑰匙、現金新台幣3萬至4萬元的包包不翼而飛，急忙報警。

警方經調閱民宅監視器畫面掌握涉案男子特徵，昨天晚間循線在鳳山區逮捕張男。初步了解，張男警訊時對案情避重就輕否認涉案，辯稱剛好經過，開門進去看看，但警方根據民宅監視器畫面對其說法存疑，全案訊後依竊盜等罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

監視器 竊盜 高雄市

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