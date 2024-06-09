影／卡平交道火車來了！新北騎警隊運馬貨車「撞毀設施落跑」 下場慘

新北市騎警隊委外載運馬匹的貨車，昨天在鶯歌區通過鐵路平交道時遮斷桿放下，卡在車頭，由於列車已接近，最後貨車卻直接開走把桿折斷。事後台鐵公司自行維修，通報警方開罰、吊扣駕照，並將求償。

據了解，新北市騎警隊昨天在鶯歌地區參加活動之後，運送馬匹的貨車於下午4時54分左右，沿鶯歌區尖山埔路通過平交道準備左轉中正二路，因前方車多無法直接通行，臨停在路口等候，這時遮斷桿慢慢放下，顯示列車即將通過。

當時貨車後方還有一截車斗在鐵軌上，遮斷桿又卡在車頭，司機情急之下，硬把車開走脫困，造成遮斷桿折斷。稍後貨車僅在路旁短暫停留，便駛離現場。台鐵公司發現之後，於晚間6時許派員維修平交道遮斷桿，並通報警方調查。

路過民眾拍下影片上傳網路，看得出貨車上載運2匹馬，網友留言：「要罰9萬了」、「駕照飛囉…還有罰單跟賠償」、「只能選擇被罰錢，不然馬被撞損失更多」、「我覺得比起被罰，也比馬被撞還要好」。

鐵路警察局台北分局桃園分駐所調閱監視器，由於車輛通過鐵路平交道時，不得超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，警方針對貨車司機違規臨停的行為，依違反道路交通管理處罰條例第54條第1項第3款逕行舉發，可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。台鐵公司亦將求償修復費用。