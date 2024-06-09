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影／台中交大組長向群欽 服務37年今獲警察局模範警察

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊執法組長向群欽，已在警界服務37年，今年獲選為警察局的模範警察，前天在台中市警局接獲表揚，向說，現在是交通科技發展時代，交通的秩序與安全，需與時俱進掌握市民行旅的需求，以有效改善道路行車安全及減少事故發生，將繼續朝交通領域專業挑戰，貢獻己力。

台中市警局交通大隊表示，執法組長向群欽今年獲選為警察局模範警察，7日在警察局大禮堂獲獎，向在警界服務已逾37年，從基層行政警察工作歷練，自2016年3月，由第六分局西屯派出所所長，陞職到交通警察大隊警務正及至現職，不斷在交通專業領域精進，厚實個人警職專業素養。

向群欽說，能在交大發揮所長，獲得長官肯定，榮獲警察工作的最高榮譽，要感謝家人的支持，成為家庭與工作能兼顧的後盾，也感謝一起共事同仁間的相互砥礪和團隊協作，特別是大隊長官的鼓勵和指導，是他堅持的動力。

台中市交大大隊長劉明興說，除了恭賀向群欽榮膺模範警察的殊榮，也勉勵所有同仁要有鍥而不捨的精神，發揮團隊合作，以實際行動防制交通事故發生爭取市民信任，打造一個安心、安全、安寧的生活環境。

台中市交大執法組長向群欽（右二）今年獲頒警察局模範警察。圖／台中市交通大隊提供
台中市交大執法組長向群欽（右二）今年獲頒警察局模範警察。圖／台中市交通大隊提供

交通事故 台中市 警察

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