摸走「藏店外鑰匙」…北市大安餐廳、餐酒館遭竊 賊爽偷7萬元

葉姓男子曾擔任過送貨司機，深知不少餐廳業者會把鑰匙放在店外隱匿處，以此方式拿到鑰匙闖空門，北市大安區敦化南路兩間店因此受害，其中一間店甚至被偷3次，警方成立專案小組，日前持拘票、搜索票拘提到案，詢問得知，不法所得7萬多元全都被他花光。

警方指出，5月接連獲報敦化南路巷弄兩間店遭人闖空門，一間雞湯店稱收銀機遭竊3萬多元，一間餐酒館稱遭竊1000多元，正在著手調查之際，該間雞湯店一個禮拜後又被偷3萬多元，甚至6月初又被闖入第三次偷走1萬多元。

警方透過店家監視器畫面，認為是同一人所為，又發現遭竊店家門窗並未被大肆破壞，詢問業者得知，習慣放在店外隱匿處的鑰匙不見，高度研判犯嫌是從隱匿處取得鑰匙後進入，循線釐清他身分是有詐欺前科的葉男（35歲）。

警方聲請搜索票、拘票，6日至他新北市淡水租屋處逮人，他坦承犯行，稱因為缺錢繳房租，又過去有擔任過司機送貨員，深知部分餐廳習慣才「碰碰運氣」行竊，得手的7萬多元現金全都花光，警詢後被依竊盜罪送辦。