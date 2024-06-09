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男賊識破店家屋外藏鑰匙習慣行竊 北市警逮人

中央社／ 台北9日電

台北市大安區有2餐飲店遭竊，其中1店家還3度受害、財損近7萬元，警方獲報追查在新北市淡水區查獲35歲葉姓男子，犯嫌供稱知道業者有將鑰匙藏於店外隱匿處習慣，藉此入室行竊。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下敦化南路派出所近日接獲2間餐飲業者報案，稱店內遭不明人士闖入並竊取櫃台收銀機現金，其中有1間店家連續遭竊3次、總損失近新台幣7萬元。

經警方專案小組積極偵辦，調閱監視器比對犯嫌影像、犯罪手法後，鎖定曾從事貨運司機的35歲葉男涉有重嫌，6日持拘票及搜索票至葉男位於新北市淡水區的租屋處將其查緝到案。

據調查了解，葉男得知部分業者在非營業時段會將鑰匙放置於店外隱匿處，所以隨機挑選不特定店家下手，若無法順利入內行竊，就破壞門窗強行入內偷竊，警詢後將葉男依涉嫌竊盜罪移請台北地檢署偵辦。

淡水 鑰匙

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