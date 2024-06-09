男賊識破店家屋外藏鑰匙習慣行竊 北市警逮人
台北市大安區有2餐飲店遭竊，其中1店家還3度受害、財損近7萬元，警方獲報追查在新北市淡水區查獲35歲葉姓男子，犯嫌供稱知道業者有將鑰匙藏於店外隱匿處習慣，藉此入室行竊。
台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下敦化南路派出所近日接獲2間餐飲業者報案，稱店內遭不明人士闖入並竊取櫃台收銀機現金，其中有1間店家連續遭竊3次、總損失近新台幣7萬元。
經警方專案小組積極偵辦，調閱監視器比對犯嫌影像、犯罪手法後，鎖定曾從事貨運司機的35歲葉男涉有重嫌，6日持拘票及搜索票至葉男位於新北市淡水區的租屋處將其查緝到案。
據調查了解，葉男得知部分業者在非營業時段會將鑰匙放置於店外隱匿處，所以隨機挑選不特定店家下手，若無法順利入內行竊，就破壞門窗強行入內偷竊，警詢後將葉男依涉嫌竊盜罪移請台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言