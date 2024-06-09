酒駕逆向上國道3號嘉義中埔段 造成4輛車事故1人送醫

國道3號嘉義中埔路段今凌晨發生追撞車禍，造成1人輕傷送醫，肇事的官姓男子經警追查除逆向上國道，還酒後強行上路，警詢後依據違反公共危險罪嫌送辦。

事故發生在今凌晨4點20分許，地點在國道3號295.8公里嘉縣中埔路段，第8公路警察大隊白河分隊初步調查，當時20歲的官男開車由中埔交流道逆向，由南往北行駛於南向內側車道，撞上鄭男駕駛的休旅車車頭後停於內側車道。

結果再遭胡男駕駛的轎車撞擊；另外後續邱、王女、吳男還分別輾壓掉落物而肇事，所幸僅鄭男輕傷，被送往嘉義基督教醫院救治。

白河分隊警員到場處理事故，發現官男竟是逆向上國道，進一步酒測，酒測值為0.41毫克，明顯超標，經查，官男是端午節連假今晨在嘉義與友人飲酒作樂，之後強行開車要返家途中肇事。警詢後被依涉犯公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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