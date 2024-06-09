苗栗市中正路連5家銀行ATM遭毀損 女子竟重回現場遭逮

35歲林姓女子今天上午沿著苗栗市中正路，涉嫌接連對5家銀行自動櫃員機（ATM）嫌潑咖啡、毀損螢幕，其中彰化銀行2部ATM無法操作，沒有金錢損失，林女後來回到現場坦承「我砸的」，案由警方處理中。

端午連續假期，ATM使用高峰期，今天上午10點多接獲民眾報案，彰化銀行苗栗分行的ATM遭破壞，無法提領現金，苗栗警察分局不敢大意，清查發現中正路從南苗到中苗，共有5家ATM遭殃。

警方調查，5家ATM中，有3家遭潑灑咖啡，2家螢幕遭破壞，其中1家僅些微受損，彰銀苗栗分行ATM最嚴重，螢幕中間碎裂出一個大洞，員警在現場蒐證時，林女回到現場，坦承是她砸的，破壞工具螺絲起子已經丟棄。