男子倒臥橋下山谷 消防員吊掛送醫 墜谷原因待警調查
基隆市陳姓男子今早被人發現疑從山區橋面跌落山谷，消防局獲報派員到場救援，將他吊掛上橋面後，檢傷發現手腳有擦挫傷，送醫治療。男子掉落山谷原因由警方調查中。
基隆市警察局「110」勤務指揮中心上午9點53分接獲報案，中山區通仁街84巷底山區，有人倒臥在橋下山谷。警方轉報基隆市消防局派員救護，警四分局中華路分駐所警員也到場了解狀況、並進行交通管制，以利消防人員救助傷者。
消防局派遣中山分隊3車6人，由小隊長吳嘉峻帶隊前往救援，到場後先攀爬下橋，檢查這名男子身上有多處擦挫傷，生命體徵穩定，只說自己姓陳後，就無法再清楚回應問話。消防人員將傷者固定在擔架後，再以吊臂吊掛上路面，由救護車送往基隆長庚醫院治療。
這名中年男子身上無證件，警方將在這名男子治療脫險，精神狀況較穩定時，再確認身分及掉落山谷原因。
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