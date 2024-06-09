消防員調整雨刷 手剎車未拉滿 消防車竟滑行撞上電線桿

基隆市消防局中山消防分隊邱姓隊員今天在隊部保養消防車，下車調整雨刷時，疑沒有完全拉起手剎車，導致整輛車往前滑動，撞上路旁電線桿才停下，車頭和電線桿都受損，幸未波及其他人車。邱姓隊員說，肇禍是因他的疏失，會負起賠償責任。

30多歲邱姓消防隊員今天上午在中山分隊車庫，清洗消防車後，發現前擋風玻璃的雨刷未放在正確未置。他在下車想調整雨刷時，疑手剎車沒拉好，加上停車地點有坡度，消防車竟然往前滑行，站在車頭前方的邱員急忙閃避，消防車最後撞上電線桿停下，沒有造成人員傷亡。

據了解，邱員已在中山分隊任職2年，今早10點多保養車輛時，下車調整雨刷前，雖有拉起手剎車，但可能沒有拉到底，導致剎車功能沒有完全發揮。他在下車後，消防車體開始向前滑行，邱員為防被輾壓，急忙逃到一旁，並已無法上車煞停。