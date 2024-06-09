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台中豐原槍響...一男子租屋處想不開爆頭？友人目擊急報案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市豐原區豐勢路二段民宅在今天凌晨3時許傳出槍響，劉姓男子頭部中一槍，劉在場友人目擊報案，警方到場調查，查獲一把改造手槍、彈匣內子彈，初步調查，劉疑有債務糾紛，過去素行不良，此案將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天凌晨3時許獲報，豐原區豐勢路二段民宅有人受傷，救護車到場發現，劉姓男子（43歲）頭部有兩處槍傷，已無生命跡象，送醫後仍不治，現場劉男友人表示，槍傷是劉持槍自行造成，警方在場查獲一把改造手槍、彈匣、子彈，將報請檢察官相驗，釐清死因，另追查槍支來源。

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台中市豐原區一間民宅在今天凌晨傳出槍響，劉男中槍身亡，今將由檢警釐清死因。圖／本報資料照
台中市豐原區一間民宅在今天凌晨傳出槍響，劉男中槍身亡，今將由檢警釐清死因。圖／本報資料照

台中市 檢察官 豐原

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