影／新莊貨車違規臨停買檳榔擋路被抱怨 司機拿球棒打傷老人
新北市新莊區昨天有1輛貨車違規併排臨停路邊買檳榔，擋路造成一旁機車出入不便，雙方為此爭執大打出手，29歲司機竟從貨車上取出木製球棒揮舞，把64歲騎士打得鮮血直流，2人互毆都被移送簡易法庭開罰。
昨天上午10時許，29歲徐姓男子駕駛廂型貨車停靠新莊區幸福東路買檳榔，違規併排臨停，當時路旁停車格停滿機車，造成64歲溫姓男子騎乘機車出入不便，雙方爆發口角進而互毆。
徐男從車上取出球棒揮舞，從路旁打到路中央，溫男左額頭挫傷鮮血直流，經過的機車騎士將行車記錄器畫面上傳網路。
警方獲報趕抵時，消防隊救護人員正在幫溫男包紮止血，員警將2人帶回派出所，雖然雙方和解互不提告，警方仍依違反社會秩序維護法第87條互相鬥毆移送簡易法庭，將可裁處1萬8千元以下罰鍰。
徐姓司機將貨車併排違停，再依違反道路交通管理處罰條例第56條，加罰2千4百元罰鍰。
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