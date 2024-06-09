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影／新莊貨車違規臨停買檳榔擋路被抱怨 司機拿球棒打傷老人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天有1輛貨車違規併排臨停路邊買檳榔，擋路造成一旁機車出入不便，雙方為此爭執大打出手，29歲司機竟從貨車上取出木製球棒揮舞，把64歲騎士打得鮮血直流，2人互毆都被移送簡易法庭開罰。

昨天上午10時許，29歲徐姓男子駕駛廂型貨車停靠新莊區幸福東路買檳榔，違規併排臨停，當時路旁停車格停滿機車，造成64歲溫姓男子騎乘機車出入不便，雙方爆發口角進而互毆。

徐男從車上取出球棒揮舞，從路旁打到路中央，溫男左額頭挫傷鮮血直流，經過的機車騎士將行車記錄器畫面上傳網路

警方獲報趕抵時，消防隊救護人員正在幫溫男包紮止血，員警將2人帶回派出所，雖然雙方和解互不提告，警方仍依違反社會秩序維護法第87條互相鬥毆移送簡易法庭，將可裁處1萬8千元以下罰鍰。

徐姓司機將貨車併排違停，再依違反道路交通管理處罰條例第56條，加罰2千4百元罰鍰。

64歲溫姓男子因機車被擋路出入不便，與違停的貨車司機爭執互毆，被打到臉上、衣服都是血，救護人員正在幫他包紮止血。記者林昭彰／翻攝
64歲溫姓男子因機車被擋路出入不便，與違停的貨車司機爭執互毆，被打到臉上、衣服都是血，救護人員正在幫他包紮止血。記者林昭彰／翻攝
29歲徐男昨天駕駛貨車違規併排臨停買檳榔，妨礙路旁機車出入被抱怨，與64歲溫姓男子爭執互毆，徐男拿球棒把對方打到鮮血直流。記者林昭彰／翻攝
29歲徐男昨天駕駛貨車違規併排臨停買檳榔，妨礙路旁機車出入被抱怨，與64歲溫姓男子爭執互毆，徐男拿球棒把對方打到鮮血直流。記者林昭彰／翻攝

網路 鬥毆

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