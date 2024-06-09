快訊

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

身上紅色腫包是蚊子還是跳蚤咬？哪種叮咬比較癢及如何止癢？

台中中區移工喝醉疑遭同鄉砍傷 頭臉多處開放傷口送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

印尼籍古姓移工今天凌晨在中區綠川西街一帶喝酒，喝醉後疑遭兩名同鄉因不明原因攻擊，導致頭、臉有多處開放性撕裂傷，古跑到附近超商向店員求助，經送醫後無生命危險，警方已調閱周邊監視器，掌握兩名特定外籍人士，將盡速查緝二人到案，釐清案情，全案暫依傷害罪方向偵辦。

經查，今天凌晨1時許，印尼籍古姓移工（34歲）疑在綠川西街一帶喝酒，酒後遭兩名同鄉攻擊，臉部、頭部有多處撕裂傷，古跑到超商向店員求助，由119送醫治療，意識清楚，無生命危險。

警方獲報後擴大調閱監視器影像發現2名可疑對象，積極偵辦中，古男稱當時喝醉，不知發生什麼狀況，也不知為何被人攻擊。

第一警分局呼籲，絕對不容許任何不法情事在臺中發生，警方絕對有能力保護市民財產安全，只要敢犯罪，絕對從嚴、從速偵辦，將不法分子一一逮捕歸案，保護市民安居樂業生活環境。

台中市消防局在今天凌晨1時許獲報，中區成功路超商有移工受傷。圖／本報資料照
台中市消防局在今天凌晨1時許獲報，中區成功路超商有移工受傷。圖／本報資料照

店員 監視器 移工

延伸閱讀

影／台中移工宿舍前騎樓凌晨大火 17輛機車付之一炬 幸有後門逃生

高雄警追逃逸移工 遭對方反抹辣椒水掛彩...全力追緝中

影／台中警抓酒駕 失聯8個月移工、賓士翁雙落網

影／東南亞減肥藥含毒...人妻、看護、移工共14人落網

相關新聞

影／送貨員南屯等紅燈被撞命危...肇事駕駛：以為綠燈

台中市王姓男子在今天凌晨1時許，騎機車載運糕餅，行經南屯區文心路、五權西路時，停等紅燈，未料後方由陳姓男子駕駛的轎車，疑...

影／台中移工宿舍前騎樓凌晨大火 17輛機車付之一炬 幸有後門逃生

台中市霧峰區民生路兩戶移工宿舍前騎樓凌晨3時許突然起火，消防局據報，立即出動前往救援。消防人員趕抵時，騎樓已一片火海，所...

台中中區移工喝醉疑遭同鄉砍傷 頭臉多處開放傷口送醫

印尼籍古姓移工今天凌晨在中區綠川西街一帶喝酒，喝醉後疑遭兩名同鄉因不明原因攻擊，導致頭、臉有多處開放性撕裂傷，古跑到附近...

影／通運輪擦撞高雄港離岸堤 右舷破損進港修繕

一艘載運中油油品的台灣籍通運輪，昨天中午在高雄港二港口出港時，右舷擦撞二港口港外離岸堤，造成船體一處破口。經檢視確定沒有...

買1萬賣20萬？台中婦陷生基位騙局 跟兒借18萬才曝光

台中市七旬邱姓婦人近期加入一個投資群組，陸續買了17張未上市股票，群組內又有股東報好康，佯稱以低價1萬元，可買市價20萬...

大貨車台2線過彎出狀況 鮮魚掉滿地 雙向一度單線通行

章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，沿台2線濱海公路從基隆往宜蘭方向行駛，在龍洞路段過彎時，車內新鮮魚貨掉落滿地，造成交通受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。