台中中區移工喝醉疑遭同鄉砍傷 頭臉多處開放傷口送醫

印尼籍古姓移工今天凌晨在中區綠川西街一帶喝酒，喝醉後疑遭兩名同鄉因不明原因攻擊，導致頭、臉有多處開放性撕裂傷，古跑到附近超商向店員求助，經送醫後無生命危險，警方已調閱周邊監視器，掌握兩名特定外籍人士，將盡速查緝二人到案，釐清案情，全案暫依傷害罪方向偵辦。

經查，今天凌晨1時許，印尼籍古姓移工（34歲）疑在綠川西街一帶喝酒，酒後遭兩名同鄉攻擊，臉部、頭部有多處撕裂傷，古跑到超商向店員求助，由119送醫治療，意識清楚，無生命危險。

警方獲報後擴大調閱監視器影像發現2名可疑對象，積極偵辦中，古男稱當時喝醉，不知發生什麼狀況，也不知為何被人攻擊。