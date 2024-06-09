快訊

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

身上紅色腫包是蚊子還是跳蚤咬？哪種叮咬比較癢及如何止癢？

影／通運輪擦撞高雄港離岸堤 右舷破損進港修繕

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導

一艘載運中油油品的台灣籍通運輪，昨天中午在高雄港二港口出港時，右舷擦撞二港口港外離岸堤，造成船體一處破口。經檢視確定沒有漏油，緊急申請進港獲准停泊。高雄港務分公司表示，會由航港局運安會邀集相關單位會勘調查，了解受損情形及後續修復事宜。

通運輪是昨天中午1時10分左右，右舷擦撞二港口的港外離岸堤，由於船上載有油品，經檢視確定沒有漏油，船方申請緊急進港獲准，晚上6時許安全停靠在高港118號碼頭。

高雄港務分公司表示，該船進港作業期間沒有發生漏油及油汙等情形，但為確保港區環境及安全，要船體周圍要布設攔油索，並安排應處資材，以免突發狀況發；也要安排專人持續關注船舶狀況，定時回報船況。

後續將由航港局運安會邀集相關單位會勘調查，了解離岸堤設施實際受損情形，及後續修復事宜。通運輪也暫時無法航行，後續將在高雄港內進行修繕。

通運輪周邊水域圍設攔油索預防汙染。圖／高雄港務分公司提供
通運輪周邊水域圍設攔油索預防汙染。圖／高雄港務分公司提供
通運輪周邊水域圍設攔油索預防汙染。圖／高雄港務分公司提供
通運輪周邊水域圍設攔油索預防汙染。圖／高雄港務分公司提供
通運輪8日中午於高雄港二港口出港時，右舷擦撞港外離岸堤，造成船體一處破口。圖／翻攝自社會事新聞影音
通運輪8日中午於高雄港二港口出港時，右舷擦撞港外離岸堤，造成船體一處破口。圖／翻攝自社會事新聞影音

漏油 高雄港

延伸閱讀

亞太最大郵輪地中海榮耀號基隆破紀錄 搭載5400人出港

運安會6年內10人離職 主委：與少子化有關 多管齊下留才

高雄港哨船頭碼頭一早漂女浮屍 落海原因待釐清

郵輪產業逐漸復甦 113年旅客可望達81.6萬人次

相關新聞

影／送貨員南屯等紅燈被撞命危...肇事駕駛：以為綠燈

台中市王姓男子在今天凌晨1時許，騎機車載運糕餅，行經南屯區文心路、五權西路時，停等紅燈，未料後方由陳姓男子駕駛的轎車，疑...

影／台中移工宿舍前騎樓凌晨大火 17輛機車付之一炬 幸有後門逃生

台中市霧峰區民生路兩戶移工宿舍前騎樓凌晨3時許突然起火，消防局據報，立即出動前往救援。消防人員趕抵時，騎樓已一片火海，所...

影／通運輪擦撞高雄港離岸堤 右舷破損進港修繕

一艘載運中油油品的台灣籍通運輪，昨天中午在高雄港二港口出港時，右舷擦撞二港口港外離岸堤，造成船體一處破口。經檢視確定沒有...

買1萬賣20萬？台中婦陷生基位騙局 跟兒借18萬才曝光

台中市七旬邱姓婦人近期加入一個投資群組，陸續買了17張未上市股票，群組內又有股東報好康，佯稱以低價1萬元，可買市價20萬...

大貨車台2線過彎出狀況 鮮魚掉滿地 雙向一度單線通行

章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，沿台2線濱海公路從基隆往宜蘭方向行駛，在龍洞路段過彎時，車內新鮮魚貨掉落滿地，造成交通受...

投資2萬公司送3萬獲利50萬？警苦勸男子保住荷包

台南市27歲曾姓男子，前天上午到台南市府前路某銀行欲臨櫃匯款，行員詢問曾匯款用途交代不清，立即通報警員關懷，曾還說，匯款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。