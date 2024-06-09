影／通運輪擦撞高雄港離岸堤 右舷破損進港修繕
一艘載運中油油品的台灣籍通運輪，昨天中午在高雄港二港口出港時，右舷擦撞二港口港外離岸堤，造成船體一處破口。經檢視確定沒有漏油，緊急申請進港獲准停泊。高雄港務分公司表示，會由航港局運安會邀集相關單位會勘調查，了解受損情形及後續修復事宜。
通運輪是昨天中午1時10分左右，右舷擦撞二港口的港外離岸堤，由於船上載有油品，經檢視確定沒有漏油，船方申請緊急進港獲准，晚上6時許安全停靠在高港118號碼頭。
高雄港務分公司表示，該船進港作業期間沒有發生漏油及油汙等情形，但為確保港區環境及安全，要船體周圍要布設攔油索，並安排應處資材，以免突發狀況發；也要安排專人持續關注船舶狀況，定時回報船況。
後續將由航港局運安會邀集相關單位會勘調查，了解離岸堤設施實際受損情形，及後續修復事宜。通運輪也暫時無法航行，後續將在高雄港內進行修繕。
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