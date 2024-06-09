買1萬賣20萬？台中婦陷生基位騙局 跟兒借18萬才曝光
台中市七旬邱姓婦人近期加入一個投資群組，陸續買了17張未上市股票，群組內又有股東報好康，佯稱以低價1萬元，可買市價20萬元的生基位，邱婦砸老本買入10個，因想轉賣牟利，但對方告知，需先繳交38萬元稅金，邱因積蓄不夠，還跟兒子借款18萬元，邱兒認為母親被詐，聯絡警方到場阻止，保住母親積蓄。
第三警分局健康派出所警員柯建國、林志明，在上月31日接獲男子報案，稱其邱姓母親（74歲）欲借款18萬元，要繳交販售生基位的稅金38萬元，因母親之前疑誤信投資群組「每天賺錢」，已砸老本購入17張未上市的股票，後來又聽信群組內成員介紹，可以低價1萬元，購買市價20萬元的生基位，母親一口氣購買10個，想轉賣對方卻告知要繳稅金，懷疑是詐騙。
警方到場了解，跟邱婦解釋，股票買賣沒有經過正式管道都是假，也透過網路搜尋，發現邱婦購買的股票早在去年初就被檢舉涉嫌違法吸金，生基園區也已在網頁公告澄清，要民眾慎防詐騙，邱婦才沒有進行後續動作。
警方表示，常有詐騙集團偽裝成合法證券商，將未上市櫃股票包裝成潛力股，謊稱公司前景看好，使投資人相信公司股票上市櫃後股價將會飆漲，以各種話術向投資人推銷未上市櫃股票，騙取資金。
警方提醒，投資沒有捷徑，應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付個人資料或財物給他人，才能保護自身財產安全，若察覺有可疑之處，都可至鄰近派出所，或撥打165反詐騙諮詢專線，多一分求證，就能少一分損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言