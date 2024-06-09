買1萬賣20萬？台中婦陷生基位騙局 跟兒借18萬才曝光

台中市七旬邱姓婦人近期加入一個投資群組，陸續買了17張未上市股票，群組內又有股東報好康，佯稱以低價1萬元，可買市價20萬元的生基位，邱婦砸老本買入10個，因想轉賣牟利，但對方告知，需先繳交38萬元稅金，邱因積蓄不夠，還跟兒子借款18萬元，邱兒認為母親被詐，聯絡警方到場阻止，保住母親積蓄。

第三警分局健康派出所警員柯建國、林志明，在上月31日接獲男子報案，稱其邱姓母親（74歲）欲借款18萬元，要繳交販售生基位的稅金38萬元，因母親之前疑誤信投資群組「每天賺錢」，已砸老本購入17張未上市的股票，後來又聽信群組內成員介紹，可以低價1萬元，購買市價20萬元的生基位，母親一口氣購買10個，想轉賣對方卻告知要繳稅金，懷疑是詐騙。

警方到場了解，跟邱婦解釋，股票買賣沒有經過正式管道都是假，也透過網路搜尋，發現邱婦購買的股票早在去年初就被檢舉涉嫌違法吸金，生基園區也已在網頁公告澄清，要民眾慎防詐騙，邱婦才沒有進行後續動作。

警方表示，常有詐騙集團偽裝成合法證券商，將未上市櫃股票包裝成潛力股，謊稱公司前景看好，使投資人相信公司股票上市櫃後股價將會飆漲，以各種話術向投資人推銷未上市櫃股票，騙取資金。