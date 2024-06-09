大貨車台2線過彎出狀況 鮮魚掉滿地 雙向一度單線通行
章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，沿台2線濱海公路從基隆往宜蘭方向行駛，在龍洞路段過彎時，車內新鮮魚貨掉落滿地，造成交通受阻。警方獲報前往處理，指揮雙向車輛單線通行，公路局基隆工務段也派人到場清除後，恢復正常通車。
新北市瑞芳警分局今天凌晨2點多接獲報案，台2線有載運漁獲物的大貨車出狀況，車內許多漁獲掉落地面，影響交通。
澳底派出所與瑞芳交通分隊員警到場處理，初步了解是30多歲章男駕駛大貨車從基隆駛往宜蘭，在事故地點過彎時，車內漁獲散落一地，主要占用基隆往宜蘭方向車道。
警方進行交通管制，先清除宜蘭往基隆方向車道的漁獲，在引導雙向車輛單線通行，因為凌晨車流量較小，並未造成嚴重阻塞。基隆工務段人員清除漁獲後，在清晨4點多恢復正常通車。這起車禍未造成人員傷亡，警方已依道路交通管理處罰條例舉發章男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言