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大貨車台2線過彎出狀況 鮮魚掉滿地 雙向一度單線通行

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，沿台2線濱海公路從基隆宜蘭方向行駛，在龍洞路段過彎時，車內新鮮魚貨掉落滿地，造成交通受阻。警方獲報前往處理，指揮雙向車輛單線通行，公路局基隆工務段也派人到場清除後，恢復正常通車。

新北市瑞芳警分局今天凌晨2點多接獲報案，台2線有載運漁獲物的大貨車出狀況，車內許多漁獲掉落地面，影響交通。

澳底派出所與瑞芳交通分隊員警到場處理，初步了解是30多歲章男駕駛大貨車從基隆駛往宜蘭，在事故地點過彎時，車內漁獲散落一地，主要占用基隆往宜蘭方向車道。

警方進行交通管制，先清除宜蘭往基隆方向車道的漁獲，在引導雙向車輛單線通行，因為凌晨車流量較小，並未造成嚴重阻塞。基隆工務段人員清除漁獲後，在清晨4點多恢復正常通車。這起車禍未造成人員傷亡，警方已依道路交通管理處罰條例舉發章男。

章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，行經台2線時魚貨掉落滿地，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，行經台2線時魚貨掉落滿地，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，行經台2線時魚貨掉落滿地，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，行經台2線時魚貨掉落滿地，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，行經台2線時魚貨掉落滿地，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，行經台2線時魚貨掉落滿地，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 宜蘭

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