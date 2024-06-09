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採藥男泰安虎山受困失溫 苗消急救援送醫加護病房觀察

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

35歲松姓男子到苗栗縣泰安鄉虎山採山藥，昨天滑落受困山路旁約樓下方斜坡，警消據報救援，松男沒有明顯外傷，失溫體溫僅剩攝氏33、34度，意識不清送醫，目前加護病房觀察治療中。

據了解，松男與另2名友結伴前天到泰安鄉虎山採山藥，同行友人先行下山，昨天獨留松男，登山客下午3點39分發現松男躺在虎山往西南峰山路約6公尺下方斜坡，趕緊向苗栗縣政府消防局報案。

消防局派遣泰安分隊3車5人救援，1個小時發現松男，現場地勢落差大，消防人員使用繩索及登降器材下切接近，松男打赤膊，全身溼透失溫，沒有明顯外傷，體溫僅剩攝氏33、34度，意識不清答非所問，第一時間給予保暖，送大湖鄉大順醫院，轉苗栗市大千醫院加護病房。

泰安分隊呼籲，進行山域活動前除了先行了解當地近日天氣狀況、進行路徑規劃，同時務必考量自身體能狀況及裝備是否充足，即便是單日行程亦需準備照明裝備、食物、水及備用電源以降低登山風險，若遇到迷失情況也務必保持冷靜理智，立即想辦法求救並確保自身安全及保暖，靜待救援到達。

35歲松姓男子到苗栗縣泰安鄉虎山採山藥，昨天滑落斜坡受困失溫，意識不清送醫，目前加護病房觀察治療中。圖／民眾提供
35歲松姓男子到苗栗縣泰安鄉虎山採山藥，昨天滑落斜坡受困失溫，意識不清送醫，目前加護病房觀察治療中。圖／民眾提供
35歲松姓男子到苗栗縣泰安鄉虎山採山藥，昨天滑落斜坡受困失溫，意識不清送醫，目前加護病房觀察治療中。圖／民眾提供
35歲松姓男子到苗栗縣泰安鄉虎山採山藥，昨天滑落斜坡受困失溫，意識不清送醫，目前加護病房觀察治療中。圖／民眾提供

保暖 意識 苗栗縣

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