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投資2萬公司送3萬獲利50萬？警苦勸男子保住荷包
台南市27歲曾姓男子，前天上午到台南市府前路某銀行欲臨櫃匯款，行員詢問曾匯款用途交代不清，立即通報警員關懷，曾還說，匯款2萬元本金投資，即可獲公司補助3萬元，並可獲利50萬元。警員一聽驚呼「哪有這麼好康的？」拆穿這是電信投資詐騙，最後保住曾辛苦積蓄。
據了解，27歲曾姓男子在IG上看到一則投資期貨廣告，因有興趣便與對方加LINE，結識自稱投資專員暱稱「滿富金綸」，對方誆稱投資保證獲利、穩賺不賠，唆使曾男匯款2萬元至指定帳戶當作本金，公司即可補助3萬，以這5萬本金進場入資匯入交易所，獲利大概落在50萬至58萬。
網友「滿富金綸」還謊稱公司都有請專業操盤手搭配量化輔助系統，系統最主要功能防止人為失誤幫客戶精準、操盤、獲利，輔助系統最大的好處就自動化運行，並且技術員在旁全程盯盤，可以最有效達到規避風險，穩定獲利。曾男信以為真，前天上午10點多便前往府前路某銀行要匯款2萬元。
台南市警二分局南門派出所巡佐邱漢文、警員魏文星獲報到場，經檢視曾LINE對話內容後，確認這是「假投資、真詐騙」陷阱，員警向曾男勸說，投資2萬、公司給3萬，可獲利50萬至58萬，哪有這麼好康的事情？行員與員警聯手苦勸，曾男才打消匯款的念頭，成功保住他2萬元。
警二分局表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。民眾如發現有異，請撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問，冷靜應對才能避免被詐。
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