疑轉彎不小心自撞中央分隔島 台南轎車側翻

台南市北區和緯路二段、西門路四段路口，昨天深夜約11點40分發生自撞翻車意外，年約70歲蔡姓婦人沿和緯路二段開車轉彎時，不慎撞上中央分隔島後整輛轎車側翻西門路四段路上，婦人經救護人員協助脫困後，僅表示腰部疼痛不願就醫。

據了解，蔡姓老婦人開車沿著和緯路，要左轉西門路返家，可能是轉彎角度沒抓好，不小心自撞西門路中央的中央分隔島後，她開的白色轎車側翻，民眾發現後立刻報案。