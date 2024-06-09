快訊

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

身上紅色腫包是蚊子還是跳蚤咬？哪種叮咬比較癢及如何止癢？

疑轉彎不小心自撞中央分隔島 台南轎車側翻

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區和緯路二段、西門路四段路口，昨天深夜約11點40分發生自撞翻車意外，年約70歲蔡姓婦人沿和緯路二段開車轉彎時，不慎撞上中央分隔島後整輛轎車側翻西門路四段路上，婦人經救護人員協助脫困後，僅表示腰部疼痛不願就醫。

據了解，蔡姓老婦人開車沿著和緯路，要左轉西門路返家，可能是轉彎角度沒抓好，不小心自撞西門路中央的中央分隔島後，她開的白色轎車側翻，民眾發現後立刻報案。

台南市消防局救災救護指揮中心接獲報案後，中心派出公園、和緯等消防分隊前往搶救，經過救護人員協助後，老婦人從車內脫困，表示只要腰部稍微疼痛，沒有大礙，婉拒就醫。據悉，婦人酒測值為零，自稱是沒有注意到中央分隔島，才會發生意外。至車禍發生真正原因，由轄區交通分隊進一步調查釐清。

台南市北區和緯路二段、西門路四段路口，發生轎車自撞中央分隔島側翻意外。記者黃宣翰／攝影
台南市北區和緯路二段、西門路四段路口，發生轎車自撞中央分隔島側翻意外。記者黃宣翰／攝影
台南市北區和緯路二段、西門路四段路口，發生轎車自撞中央分隔島側翻意外。記者黃宣翰／攝影
台南市北區和緯路二段、西門路四段路口，發生轎車自撞中央分隔島側翻意外。記者黃宣翰／攝影

台南 老婦 自撞

延伸閱讀

天降瓷磚雨！高雄轎車慘遭砸現場畫面曝光 警方發現「禍首」留了紙條

國1雲林段特斯拉從橋上墜地斷兩截！重摔火燒車釀1死1傷

高雄大寮深夜傳巨響 奥迪轎車撞翻車毀人傷

萬大樹林線進度23.95% CQ890段各站施工現況曝光

相關新聞

台中中區移工喝醉疑遭同鄉砍傷 頭臉多處開放傷口送醫

印尼籍古姓移工今天凌晨在中區綠川西街一帶喝酒，喝醉後疑遭兩名同鄉因不明原因攻擊，導致頭、臉有多處開放性撕裂傷，古跑到附近...

影／送貨員南屯等紅燈被撞命危...肇事駕駛：以為綠燈

台中市王姓男子在今天凌晨1時許，騎機車載運糕餅，行經南屯區文心路、五權西路時，停等紅燈，未料後方由陳姓男子駕駛的轎車，疑...

影／台中移工宿舍前騎樓凌晨大火 17輛機車付之一炬 幸有後門逃生

台中市霧峰區民生路兩戶移工宿舍前騎樓凌晨3時許突然起火，消防局據報，立即出動前往救援。消防人員趕抵時，騎樓已一片火海，所...

影／通運輪擦撞高雄港離岸堤 右舷破損進港修繕

一艘載運中油油品的台灣籍通運輪，昨天中午在高雄港二港口出港時，右舷擦撞二港口港外離岸堤，造成船體一處破口。經檢視確定沒有...

買1萬賣20萬？台中婦陷生基位騙局 跟兒借18萬才曝光

台中市七旬邱姓婦人近期加入一個投資群組，陸續買了17張未上市股票，群組內又有股東報好康，佯稱以低價1萬元，可買市價20萬...

大貨車台2線過彎出狀況 鮮魚掉滿地 雙向一度單線通行

章姓男子今天凌晨駕駛聯結大貨車，沿台2線濱海公路從基隆往宜蘭方向行駛，在龍洞路段過彎時，車內新鮮魚貨掉落滿地，造成交通受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。