疑轉彎不小心自撞中央分隔島 台南轎車側翻
台南市北區和緯路二段、西門路四段路口，昨天深夜約11點40分發生自撞翻車意外，年約70歲蔡姓婦人沿和緯路二段開車轉彎時，不慎撞上中央分隔島後整輛轎車側翻西門路四段路上，婦人經救護人員協助脫困後，僅表示腰部疼痛不願就醫。
據了解，蔡姓老婦人開車沿著和緯路，要左轉西門路返家，可能是轉彎角度沒抓好，不小心自撞西門路中央的中央分隔島後，她開的白色轎車側翻，民眾發現後立刻報案。
台南市消防局救災救護指揮中心接獲報案後，中心派出公園、和緯等消防分隊前往搶救，經過救護人員協助後，老婦人從車內脫困，表示只要腰部稍微疼痛，沒有大礙，婉拒就醫。據悉，婦人酒測值為零，自稱是沒有注意到中央分隔島，才會發生意外。至車禍發生真正原因，由轄區交通分隊進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言