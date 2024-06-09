影／台中移工宿舍前騎樓凌晨大火 17輛機車付之一炬 幸有後門逃生

台中市霧峰區民生路兩戶移工宿舍前騎樓凌晨3時許突然起火，消防局據報，立即出動前往救援。消防人員趕抵時，騎樓已一片火海，所幸相鄰兩戶宿舍裡的移工22人往前後門逃出，以及消防人員迅即把火勢撲滅，才未造成人員傷亡，但騎樓上的17台機車和電動機車付之一炬。

消防局說，現場為2層樓建築，3、4樓有加蓋鐵皮屋，相鄰兩戶都住有移工。初步發現火勢由騎樓而起，移工發現起火後，趕緊逃出，並因有後門，所以許多人由後門逃生，成功躲過一劫。

消防局人員3時20分據報，趕到時騎樓火勢已大，於是立即布水線搶救，火勢於3時38分控制，13分鐘後撲滅。消防人員說，騎樓下雖有許多移工騎用的電動機車，但所幸電動機車電池量體不大，火勢滅的也快，火勢未往屋內延燒。