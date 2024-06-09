中捷砍人事件後...警啟動第三階段「雙警小範圍巡邏」

台中捷運在上月21日發生砍人事件，2人受傷，台中市警局展開三階段策進作為，第一階段為車廂內採取雙警配置，第二階段改為單警配隨車員，從今天起展開第三階段因應，採取「雙警小範圍巡邏」，將18站分為3個區塊，每次巡邏配置雙警，在6至7個站體來回巡邏，確保乘客安全。

台中市警局在上月21日台中捷運發生砍人案件後，展開三階段策進作為，第一階段為「班班有雙警」，第二階段則是單警配置隨車員，第三階段從今天開始，考量到過去警力是由各分局、大隊、保四總隊支援，人力吃緊，因此第三階段改為將捷運18個站體切分為三個區塊，每6至7個站體配置4至6名警力方式，用小範圍巡邏取代，每次巡邏勤務配置雙警。

台中捷運警察隊表示，為增加中捷公司各站保全人員、站務員自我防衛及應變能力，已在18個站體民眾詢問處除原本預置長棍及防護噴霧劑外，已增置防爆鋼叉、臂盾，邀請警察局技術教官現場指導中捷公司保全、站務人員教育訓練，以有效運用防護裝備，提升各捷運站之安全自衛能量，加上中捷公司保全人員已提高車廂巡邏密度，捷警隊冀能與中捷公司密切合作，共同守護乘客安全。