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中捷砍人事件後...警啟動第三階段「雙警小範圍巡邏」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中捷運在上月21日發生砍人事件，2人受傷，台中市警局展開三階段策進作為，第一階段為車廂內採取雙警配置，第二階段改為單警配隨車員，從今天起展開第三階段因應，採取「雙警小範圍巡邏」，將18站分為3個區塊，每次巡邏配置雙警，在6至7個站體來回巡邏，確保乘客安全。

台中市警局在上月21日台中捷運發生砍人案件後，展開三階段策進作為，第一階段為「班班有雙警」，第二階段則是單警配置隨車員，第三階段從今天開始，考量到過去警力是由各分局、大隊、保四總隊支援，人力吃緊，因此第三階段改為將捷運18個站體切分為三個區塊，每6至7個站體配置4至6名警力方式，用小範圍巡邏取代，每次巡邏勤務配置雙警。

台中捷運警察隊表示，為增加中捷公司各站保全人員、站務員自我防衛及應變能力，已在18個站體民眾詢問處除原本預置長棍及防護噴霧劑外，已增置防爆鋼叉、臂盾，邀請警察局技術教官現場指導中捷公司保全、站務人員教育訓練，以有效運用防護裝備，提升各捷運站之安全自衛能量，加上中捷公司保全人員已提高車廂巡邏密度，捷警隊冀能與中捷公司密切合作，共同守護乘客安全。

捷警也分析中捷公司近日運量數據，並與去年同期趨勢相較，事件後運量已有回升，經綜合考量精進作為、運量數據分析及整體警力運用情形，調整實施新階段勤務，同時捷運沿線管轄分局第二、第三、第四、第五、第六及烏日分局，仍然持續加強各站體巡簽密度及守望勤務，增加見警率，共同守護捷運安全。

中捷砍人事件後，台中市警局今天展開第三階段策進作為，改為雙警小範圍巡邏。圖／台中市警局提供
中捷砍人事件後，台中市警局今天展開第三階段策進作為，改為雙警小範圍巡邏。圖／台中市警局提供
中捷砍人事件後，台中市警局今天展開第三階段策進作為，改為雙警小範圍巡邏。圖／台中市警局提供
中捷砍人事件後，台中市警局今天展開第三階段策進作為，改為雙警小範圍巡邏。圖／台中市警局提供

保全 台中捷運 車廂

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