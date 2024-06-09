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喝保力達後騎車上路 酒測器「嗶嗶叫」超標了
高雄43歲張姓騎士邊騎車邊抽菸，仁武警分局巡邏時，見張男違規騎車後方車燈還損壞，將張攔停盤查，身上酒氣反讓他露餡，施測後酒測器響起「嗶嗶」聲響，張呼氣酒測值超標，今被依公共危險罪嫌送辦。
前天上午9時許，仁武分局澄觀派出所員警黃煜峰、賴政緯巡邏行經鳥松區夢祥巷，發現張男騎乘機車違規抽菸，且車尾燈損壞還不修復，兩名員警便上前盤查。
登記張男資料過程中，警方見張男面有酒容散發酒氣，懷疑他酒後騎車，員警準備施測時，張還乾脆喊說「直接來」，沒料吹氣後，呼氣酒測值達每公升0.47毫克，張眼見超標，當場狂吼。
警方詢問後，他才坦承有在附近菜市場喝保力達，沒想到過了1個小時後騎車上路，遇到員警還會超過酒測標準值，全案警詢後，依違反公共危險罪嫌移送法辦。
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