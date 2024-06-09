影／送貨員南屯等紅燈被撞命危...肇事駕駛：以為綠燈
台中市王姓男子在今天凌晨1時許，騎機車載運糕餅，行經南屯區文心路、五權西路時，停等紅燈，未料後方由陳姓男子駕駛的轎車，疑闖紅燈，直接從後方撞上王男，王受重創，救護車到場時，已無生命跡象，目前仍急救中，陳辯稱，當時左轉燈亮，以為可以直行，警方初判肇因是闖紅燈，將依過失傷害罪方向偵辦。
據查，陳姓男子（28歲）在今天凌晨到台中找女友，開車返程時，行經台中捷運南屯站外的文心路、五權西路時，當時陳行駛在文心路外側車道，另名騎機車載運糕餅的王姓男子（46歲）則是同行向在停等紅燈，但陳直接從後方
撞上王男，現場糕餅、機車零件碎落一地，顯示衝擊力道。
救護車到場時，王已無生命跡象，人已送往中山醫學大學附設醫院急救，尚未脫險。警方調查，陳無酒精濃度。
陳男辯稱，當時天色暗，也沒看到機車車燈，且前方的左轉燈有亮起，誤以為是綠燈可直行，才會撞上。
詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清，全案暫依過失傷害罪方向偵辦。
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