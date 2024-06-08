嘉義知名餐廳「大林狗尾雞」火災 廚房全燒毀漆黑一片
嘉義縣大林鎮知名餐廳「大林狗尾雞」今天下午2點多廚房失火，火勢猛烈迅速延燒至隔壁鐵皮倉庫，還波及一輛小貨車，車門因高溫變形，消防人員獲報後迅速撲滅，廚房燃燒面積120平方公尺，無人員受傷受困，起火原因由火調人員調查鑑定。
嘉義縣消防局表示，下午2點多獲報大林鎮中山路發生火警，一樓層倉庫起火燃燒，消防人員立即撲滅火勢，現場無人員受傷受困，燃燒面積120平方公尺，詳細起火原因由本局火調人員調查鑑定，提醒建築物應裝設住宅用火災警報器，及早發現火災及避難逃生。
據了解，當時餐廳中午休息時段未營業，簡姓老闆接獲通知才匆忙趕到現場，但餐廳已被收到面目全非，且火勢蔓延至隔壁倉庫，倉庫內水果籃因高溫燃燒，停放在倉庫內的貨車也受波及，左側車門因高溫變形，起火原因待消防局火調科鑑定釐清。
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