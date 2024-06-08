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改裝機車聚集繞行！見警飆逃反釀2車碰撞 警連開24張罰單

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

10多輛改裝機車今天凌晨聚集在新北三重區五谷王北街與興德路口來回繞騎，警方獲報派員趕抵眾車倉皇飆離。兩輛機車逃離途中碰撞，隨後又在重新路五段與五谷王北街口遇紅燈急煞，不慎滑撞路過旁車，導致林、江兩騎士肢體多處擦傷、另輛機車逃逸。警調閱監視器畫面，依法對違規機車開出24張交通違規罰單。

據了解，10多輛改裝機車今天凌晨3時許，聚集在新北市三重區五谷王北街與興德路口還來回繞騎，引起附近居民不滿報警。警方獲報派員趕抵，員警開鳴警報欲攔查執法。

眾車見警倉皇飆離，其中林姓機車騎士（20歲）與另輛機車互撞倒地，員警欲下車查看，孰料，林男自行扶起機車快速飆離現場。過程中，林男不斷違規，還拒絕停車受檢，員警隨後一路閃燈鳴笛攔截。

豈料，雙方追至惟重新路五段與五谷王北街口，林男見紅燈急煞失控自摔，旋即滑撞江男(48歲）機車，造成江男手、腳擦挫傷，林男頭部挫傷送醫診急救。警後續針對林男危險駕駛部分，依道路交通管理處罰條例第43條1項1款規定，開處6000元以上36000以下罰鍰。

另外，10多輛機車聚眾行駛見警逃逸駛離、未戴安全帽、未依規定使用方向燈、逆向行駛、跨越雙黃線等違規樣態，依道路交通管理處罰條例第60條、第53條、第31條、第42條、第45條之規定，開出24張舉發單。

10多輛改裝機車今天凌晨聚集在新北市三重區街道來回繞行，警到場攔查，眾車逃離，釀兩車禍，警依法開出24張舉發單。記者曾伯愷／翻攝
10多輛改裝機車今天凌晨聚集在新北市三重區街道來回繞行，警到場攔查，眾車逃離，釀兩車禍，警依法開出24張舉發單。記者曾伯愷／翻攝
10多輛改裝機車今天凌晨聚集在新北市三重區街道來回繞行，警到場攔查，眾車逃離，釀兩車禍，警依法開出24張舉發單。記者曾伯愷／翻攝
10多輛改裝機車今天凌晨聚集在新北市三重區街道來回繞行，警到場攔查，眾車逃離，釀兩車禍，警依法開出24張舉發單。記者曾伯愷／翻攝
10多輛改裝機車今天凌晨聚集在新北市三重區街道來回繞行，警到場攔查，眾車逃離，釀兩車禍，警依法開出24張舉發單。記者曾伯愷／翻攝
10多輛改裝機車今天凌晨聚集在新北市三重區街道來回繞行，警到場攔查，眾車逃離，釀兩車禍，警依法開出24張舉發單。記者曾伯愷／翻攝

三重 交通違規 新北 監視器

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