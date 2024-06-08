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半裸刺青男桃園市區咆嘯攻擊路人 警出動快打部隊制伏

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

31歲胡姓男子昨天傍晚不知何故，半裸上身露出大半刺青站在鬧區的車陣中大聲吼叫，還向1名路過男子挑釁、拉扯並出拳毆打，造成路人衣服遭撕毀，頸部及手部受傷，正巧桃市桃園警分局武陵派出所員警巡邏經過，上前制止未果，噴辣椒水遭抵抗，最後通報快打警力到場支援，才將身材壯碩的胡男送醫治療，警方已受理路人提告傷害、毀損罪，將待完成筆錄後函送法辦。

桃園分局表示，武陵所員警昨天晚間6點巡邏至桃園區中華路與民族路口時，發現胡男半裸著在馬路中大吼大叫，情緒失控完全不管往來車輛，卻突然鎖定1名經過的男子，不僅出言挑釁還動手打人，員警見狀立刻上前制止。

警方說，胡男不顧員警攔阻，還想繼續拉扯被害路人，見他情緒相當激動，於是以辣椒水反制，並將他隔離控制，直等到快打警力於2分鐘內趕到支援，當員警欲將胡男帶離時，沒想到胡竟仗持壯碩體格強力反抗，當場遭大批員警合力壓制送醫治療，同時通知家屬到院照顧，全案將依毀損及傷害罪嫌移請偵辦。

31歲胡姓男子昨晚6點無故在桃園鬧區馬路上大聲吼叫，由於半裸又言行失控引起側目，沒想到胡男竟攻擊路過男子造成對方衣服破裂、頸部及手臂受傷，警方見狀上前壓制未果，噴辣椒水及出動快打部隊才將身材魁武的胡男送醫救治。圖／翻攝自社會事新聞影音
31歲胡姓男子昨晚6點無故在桃園鬧區馬路上大聲吼叫，由於半裸又言行失控引起側目，沒想到胡男竟攻擊路過男子造成對方衣服破裂、頸部及手臂受傷，警方見狀上前壓制未果，噴辣椒水及出動快打部隊才將身材魁武的胡男送醫救治。圖／翻攝自社會事新聞影音
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31歲胡姓男子昨晚6點無故在桃園鬧區馬路上大聲吼叫，由於半裸又言行失控引起側目，沒想到胡男竟攻擊路過男子造成對方衣服破裂、頸部及手臂受傷，警方見狀上前壓制未果，噴辣椒水及出動快打部隊才將身材魁武的胡男送醫救治。圖／翻攝自社會事新聞影音

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