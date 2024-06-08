端午連假全家出遊遇蜂螫 消防架梯急刻救援

新北市消防局今天傍晚5時許獲報，有一家4口趁端午連假，前往汐止區姜子寮絕壁附近溪邊戲水，疑似驚擾到溪邊蜂窩，飛來大批蜂群圍繞，媽媽和女兒分別遭蜜蜂叮到，急忙報警求助。

新北市消防局第六救災救護大隊汐止、秀峰消防分隊，共出動5車11人前往救援，消防人員到場發現溪邊附近上下游都有蜜蜂飛舞，受困四人無法從溪邊小徑離開，消防人員架設雙節梯讓一家4口爬梯順利脫困回到溪旁路邊。

經現場檢視，媽媽陳姓女子手肘跟腳與6歲女兒頭部有遭蜂螫，陳女丈夫和3歲兒子則躲過蜂螫，母女二人除了刺痛無其他不適，脫困後，陳女表示可自行就醫。

新北市消防局第六救災救護大隊長羅億田表示，民眾如果在戶外看見蜂群圍繞，若選擇加速躲開或是拿物品驅趕、拍打，可能會讓蜜蜂受到驚嚇，轉而進入攻擊狀態，正確作法先要避免動手並且逆著蜜蜂的飛行方向、緩步離開，同時呼籲遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或110報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。