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布罩遮車牌！開紅色保持捷躲區間測速 路人報警被逮

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

許姓、梁姓男子分別駕駛紅色、粉紅色跑車，行駛台3線苗栗獅潭路段，卻用布套遮蔽車牌，但兩車顏色太亮眼，被民眾發現報警。警方調閱監視器鎖定兩車追查，隨後在台3線公路113公里處的加油站發現，兩名駕駛坦承遮罩為躲避區間測速，警方依法開單告發，可處2400元至4800元罰鍰。

大湖警分局獅潭、百壽派出所昨天上午10點多接獲民眾報案，有兩輛跑車在台3線獅潭段路旁遮蔽車牌後上路，警方立即過濾相關路口影像，隨後在獅潭一處加油站內找到兩輛跑車，雖然兩人都已移除遮罩 ，但路口影像清楚記錄下兩車遮牌行駛，員警依道路交通管理處罰條例開單告發。

兩人分別駕駛粉紅色的TOYOTA GR Supra及紅色保時捷911，他們承認自新竹一路駕車沿台3線到苗栗遊玩，為閃避獅潭路段區間測速取締，才用布套遮蔽車牌。

大湖警分局表示，依道路交通安全規則，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛，或安裝其他器具導致不能辨認，並不得以物品遮蔽，呼籲駕駛人遵守交通規則，勿心存僥倖，警方將持續在台3線沿線取締違規，維護用路人權益。

許姓及梁姓男子分別駕駛紅色及粉紅色跑車行駛台3線苗栗獅潭路段，卻用布套遮蔽車牌躲避區間測速，但兩車顏色太亮眼，在路旁遮避車牌被民眾發現報警。圖／記者胡蓬生翻攝
許姓及梁姓男子分別駕駛紅色及粉紅色跑車行駛台3線苗栗獅潭路段，卻用布套遮蔽車牌躲避區間測速，但兩車顏色太亮眼，在路旁遮避車牌被民眾發現報警。圖／記者胡蓬生翻攝
許姓及梁姓男子分別駕駛紅色及粉紅色跑車行駛台3線苗栗獅潭路段，卻用布套遮蔽車牌躲避區間測速，但兩車顏色太亮眼，在路旁遮避車牌被民眾發現報警。圖／記者胡蓬生翻攝
許姓及梁姓男子分別駕駛紅色及粉紅色跑車行駛台3線苗栗獅潭路段，卻用布套遮蔽車牌躲避區間測速，但兩車顏色太亮眼，在路旁遮避車牌被民眾發現報警。圖／記者胡蓬生翻攝

加油站 粉紅色 跑車

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