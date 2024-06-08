天降瓷磚雨！高雄轎車慘遭砸現場畫面曝光 警方發現「禍首」留了紙條

不時傳大樓外牆磁磚脫落意外！高雄市左營區富國路今天下午突降「瓷磚雨」，磁磚落在停在路邊的轎車車頂和引擎蓋，擋風玻璃部分碎裂；警方獲報到場，發現擋風玻璃上留有大樓管委會的「自首」紙條，聲稱會負起賠償責任，隨即通知車主何姓男子受理毀損案。

左營警分局新莊路派出所今天下午3時許接獲民眾報，指左營區富國路與明華一路口一棟大樓的外牆磁磚脫落，隨即派員到場了解。

警方抵達後，發現掉落的部分磁磚砸毀停在停車格的一輛轎車，車子擋風玻璃破裂，引擎蓋及車頂有不少小刮痕。

警方在轎車擋風玻璃上發現罪魁禍首的大樓管委會留了一張紙條給車主，表示將負起磁磚脫落致車輛毀損的賠償責任。警方於是通知車主何姓男子（36歲）到場。

何男見愛車被瓷磚雨砸毀，一臉錯愕，由於管委會願意賠償，警方依法受理何男毀損案件。