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詐團投資群組「假冒警察背書」 新北女被騙逾60萬元血本無歸

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市王姓女子加入投資詐騙群組，面對投資訊息，一開始懷疑是否為詐騙，歹徒卻假冒身分是警察的群友，還出示抓詐團的照片，王女因此以為連警察都加入群組，應該是正常投資管道，在詐團遊說下，投資60餘萬元後血本無歸。

刑事局指出，詐騙集團利用網路社群管道詐取民眾財物現象日益嚴重，政府除藉由跨部會合作與公私協力方式向社會大眾散播識詐訊息外，也透過研擬及強化法制規範來增加打擊詐騙集團力道，近期呈送立法院的打詐專法，就是希望降低詐騙對民眾造成的財產損害及國家金融秩序影響。

新北市王姓女子，平常使用Instagram（IG）瀏覽資訊並吸收新知，今年4月時，看到社群有提供免費學習投資股票課程，追蹤該帳號；一開始從中學習投資方法並無異狀，不久詐騙集團就透過訊息誘導王女加入有「群友可互相學習的投資Line群組」，王女加入後，再被誘導下載群組所稱的專用投資軟體APP，使用該軟體還可抽新股。

5月初下載投資軟體的王女，真的抽中新股並且賣掉獲利，隨後獲得第二次抽股機會也幸運地抽中4張股票，詐騙集團以話術告訴王女「若要領出獲利，需於期限內補繳稅金，否則便是違約交割及信用受損！」王女心中警報響起，驚覺這就是聽過詐騙宣導案例，趕赴派出所報案釐清，但已遭詐騙60餘萬元。

王女說她一開始的確起疑心，也擔心是詐騙手法，但是看到有人跟她一樣擔心受到詐騙提出疑問時，有群友直接表明是警察，聲稱能快速辨別群組是否為詐騙集團，並出示逮捕詐騙集團穿制服的照片，還霸氣說道「敢在群組詐騙，除非詐團不想混了！」群組也有群友確認該群友從事警察工作，讓王女鬆懈心防不疑有他。

群組教導銀行攔阻手法如何破解，誤導被害人「行員攔阻大多是例行公事或有績效要求」的常態性事務而已等等，被害人最終誤信有警察背書受騙上當。

詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團假裝是加入投資群組的警察，讓其他加入群組的民眾，以為連警察都加入的群組，應該是合法正常的投資管道，圖為假警察在群組內的對話。記者廖炳棋／翻攝

新北 詐騙集團 警察

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