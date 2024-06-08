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基隆祖孫館臉書粉專被骸 遭貼辣妹不雅露胸臀照報警

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府社會所屬的「基隆祖孫館」臉書粉專日前遭骸客盜走帳號、密碼，今天粉專限時動態一早又被貼出2張名外國的比基尼辣妹，一個露乳溝、一露臀部，民眾看了嚇一跳向社會處反映。市府社會處表示，粉專委外辦理，今天二度向警方報案，警方已循線追查。

基隆祖孫館是市府第一間將長者與幼齡孩子放在同一空間內同樂的親子同樂館，占地400坪，服務對象為65歲以上長者與6歲以下幼童，粉專有4600多人關注。

社會處表示，祖孫館臉書粉專日前遭骸客盜走帳號、密碼，今天粉專限時動態一早又被貼出2張名外國的比基尼辣妹，一個露乳溝、一露臀部，都露出不雅姿勢。

社會處今天在官網公告，因基隆祖孫館帳號被盜，導致粉專限時動態出現不適切內容，現已報警並積極爭取找回帳號，並將請資安人員檢核，避免類似事件再度發生。

社會處表示，舊祖孫館粉專帳號被盜後已無法操作，已向臉書申訴中，目前另創新的粉專，希望粉絲移至新的粉絲頁。

基隆祖孫館臉書粉專被骸，遭貼辣妹不雅露胸臀照，社會處在官網致歉。圖／取自社會處臉書
基隆祖孫館臉書粉專被骸，遭貼辣妹不雅露胸臀照，社會處在官網致歉。圖／取自社會處臉書

基隆 粉絲 限時動態

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