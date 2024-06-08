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影／三重貨車沒綁妥 路口迴轉霎那…30箱雞蛋砸一地

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛貨車今天上午行經新北市三重區新北大道一段，疑因車斗上的雞蛋箱未繫妥，於路口迴轉時整車雞蛋掉落，導致雞蛋破裂蛋液沾染整條道路。警方獲報到場交管，司機則自行通知清潔水車到場清潔路面，警依法開單舉發。

據了解，陳姓男子（38歲）今天上午10時44分左右，開著一輛貨車沿著新北市三重區新北大道一段直行，途中行經新北大道一段176號欲迴轉往中山橋上橋方向，疑似車斗上裝載雞蛋箱沒繫妥，導致30箱雞蛋往下滑落。

只見整車雞蛋如雨砸落，蛋液灑在20公尺路面，警方獲報到場協助交通疏導，陳男自行通知清潔水車到場清潔路面，現場蛋液及蛋殼於中午12時12分清除完畢，恢復交通。

三重警方表示，駕駛裝載貨物不穩妥，於行車時掉落路面，依違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款之規定，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，開處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

一輛貨車今天上午行經新北市三重區新北大道一段，疑因車斗上的雞蛋箱未繫妥，整車30箱雞蛋砸落路面，警依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天上午行經新北市三重區新北大道一段，疑因車斗上的雞蛋箱未繫妥，整車30箱雞蛋砸落路面，警依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天上午行經新北市三重區新北大道一段，疑因車斗上的雞蛋箱未繫妥，整車30箱雞蛋砸落路面，警依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
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三重 雞蛋

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