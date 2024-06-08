影／台南男嫌走路累偷機車代步吃海產粥 警1小時就破案
台南市警三分局海南派出所昨中午11時38分據報，黃姓車主停在安南區安富街的機車失竊，隨即展開調查，並在安中路發現該輛贓車，47歲陳姓男子則在海產粥店內大啖午餐後現身，當場人贓俱獲。警方前後僅花約1個小時即破案，效率之高令車主讚不絕口。
據調查，陳男徒步路過該路段滿頭大汗，相中該機車代步，不一會功夫就偷走該車，騎著機車離開現場，而整個過程也被周邊監視器拍個正著。
黃姓車主發現機車不翼而飛，中午11時38分趕忙前往海南派出所報案，隨後，警員陳學熹、曾佩涵在安中路上海產粥店家門口，發現該輛機車，陳男飽餐後牽車離開現場時，中午12時44分將他逮捕。
警方將他帶回派出所調查後，依涉竊盜罪嫌，將他移送法辦。而機車失竊66分鐘，即由警方順利尋獲，並通知黃姓車主領回。車主再三致謝說，沒想到警察這麼快就找回機車。
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