快訊

離奇事故！羽毛球拍突斷裂飛出 6歲女童頭骨遭插入身亡

久未露面…72歲黃鶯鶯悼念邱瓈寬之母 現在的狀態超驚人！

陸網紅大讚星宇「航空業天花板」 網一聽機長廣播激動喊：K董開的！

影／台南男嫌走路累偷機車代步吃海產粥 警1小時就破案

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局海南派出所昨中午11時38分據報，黃姓車主停在安南區安富街的機車失竊，隨即展開調查，並在安中路發現該輛贓車，47歲陳姓男子則在海產粥店內大啖午餐後現身，當場人贓俱獲。警方前後僅花約1個小時即破案，效率之高令車主讚不絕口。

據調查，陳男徒步路過該路段滿頭大汗，相中該機車代步，不一會功夫就偷走該車，騎著機車離開現場，而整個過程也被周邊監視器拍個正著。

黃姓車主發現機車不翼而飛，中午11時38分趕忙前往海南派出所報案，隨後，警員陳學熹、曾佩涵在安中路上海產粥店家門口，發現該輛機車，陳男飽餐後牽車離開現場時，中午12時44分將他逮捕。

警方將他帶回派出所調查後，依涉竊盜罪嫌，將他移送法辦。而機車失竊66分鐘，即由警方順利尋獲，並通知黃姓車主領回。車主再三致謝說，沒想到警察這麼快就找回機車。

台南市警三分局員警在安中路發現該輛贓車，47歲陳姓男子則在海產粥店內大啖午餐後現身，當場人贓俱獲。圖／讀者提供
台南市警三分局員警在安中路發現該輛贓車，47歲陳姓男子則在海產粥店內大啖午餐後現身，當場人贓俱獲。圖／讀者提供

台南 監視器 贓車 車主

延伸閱讀

台中工廠二代伸手牌...開家人BMW買毒 車內吸食逮正著

台南加速推動跨鹽水溪、曾文溪3橋梁 估經費153億

堅持廢監察院？ 傅崐萁：會讓肥貓院不再浪費民脂民膏

苗栗縣議員銀樓搶案4小時破案 逮4人現場曝光

相關新聞

國1高科交流道大貨車撞休旅車 車尾全爛... 7歲3胞胎嚇壞幸僅輕傷

國道1號南下高科交流道今天上午8時41分許發生一起貨車追撞休旅車事故，消防局獲報出動4車9人前往，現場傷者共3名，分別2...

五股五權路變換車道不慎釀3車事故 機車騎士送醫不治

新北市五股區五權路今天上午發生3車事故，導致一名騎士人車滑向對向車道，遭對向直駛計程車碰撞，騎士頭部重創送醫不治。事故兩...

影／中科后里園區半夜排廢氣？居民抗議 環保局初查是水蒸氣

中科后里園區昨晚到今天凌晨傳出疑有大量廢氣，當地台中市后里區公館里長馮詠淮獲報趕到現場蒐證，並通報台中市環保局，馮詠淮說...

噁男偷拍女友口交片分享友人...她患焦慮症 檢偵結起訴

李姓男子去年在前女友位於新北市淡水區住處偷拍兩人性愛過程，又將錄影截圖傳給前女友陳姓友人觀看，被害女子知情後氣憤提告，檢...

影／台南男嫌走路累偷機車代步吃海產粥 警1小時就破案

台南市警三分局海南派出所昨中午11時38分據報，黃姓車主停在安南區安富街的機車失竊，隨即展開調查，並在安中路發現該輛贓車...

影／工地水電施工任務喬不攏 高雄4工人當街上演全武行

高雄市鳳山區一處建築工地因工頭昨天下午請盧姓男子分配水電施工，黃姓和邵姓工人認為任務不公，和盧姓及另一黃姓工人起口角，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。