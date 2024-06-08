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五股五權路變換車道不慎釀3車事故 機車騎士送醫不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區五權路今天上午發生3車事故，導致一名騎士人車滑向對向車道，遭對向直駛計程車碰撞，騎士頭部重創送醫不治。事故兩車駕駛沒有酒駕，騎士抽血待驗酒測值，肇因待查。

據了解，許姓男子（36歲）今天上午11時12分左右，開著一輛廂型車沿著新北市五股區五權路往五工路方向直行，途中行經五股區五權路33號前，疑因從外側車道變換至內側車道不慎，與後方同向李男（20歲）所騎乘機車發生碰撞。

撞擊瞬間，李男人車滑摔至對向車道，當場被對向車道陳男（59歲）所駕駛的計程車撞飛，李男彈飛落地頭部重創，沒有生命徵象，緊急送醫急救，仍因傷重宣告不治。

警方通知李男家屬到醫院指認，家屬表示，李早上從北市萬華住處外出去買東西，不清楚為何會出現在五股。許、陳兩男沒有酒駕，李男抽血待驗酒測值，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市五股區五權路今天上午發生3車事故，一名騎士頭部重創送醫不治，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區五權路今天上午發生3車事故，一名騎士頭部重創送醫不治，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區五權路今天上午發生3車事故，一名騎士頭部重創送醫不治，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區五權路今天上午發生3車事故，一名騎士頭部重創送醫不治，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區五權路今天上午發生3車事故，一名騎士頭部重創送醫不治，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區五權路今天上午發生3車事故，一名騎士頭部重創送醫不治，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

計程車 車禍 車道

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