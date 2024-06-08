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影／工地水電施工任務喬不攏 高雄4工人當街上演全武行

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區一處建築工地因工頭昨天下午請盧姓男子分配水電施工，黃姓和邵姓工人認為任務不公，和盧姓及另一黃姓工人起口角，雙方當街拳打腳踢，上演全武行；警方獲報到場，雙方還相互叫囂，4人被警方帶回，依違反社會秩序維護法移送裁處。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，指鳳山分局的員警在一處工地旁攔截可疑車輛；分局警方指出，昨天下午3時許獲報鳳誠路與北忠街口有工地糾紛，於是派員前往處理。

警方到場後調查，發現事工地工頭昨請盧姓工人（31歲）在工地進行水電施做的工作分配，但同事黃姓男子（27歲）和邵姓男子（31歲）認為分配不公，當場和盧姓男子起口角。

當時力挺的盧男的另一名黃姓男子（30歲）也加入戰局，雙方發生肢體衝突，當街打了起來；警方到場後，兩派人馬雖未再出手，但卻相互叫囂，警方勸阻後，將4人全數帶返所。

盧等4人進了派出所，情緒稍微緩和，互不提傷害告訴，但警方認為4人街頭鬥毆，已違反社維法，依法移送裁處。

高雄市鳳山區一處建築工地因工頭昨天下午請盧姓男子分配水電施工，黃姓和邵姓工人認為分配不公，和盧姓及另一黃姓工人起口角，雙方當街上演全武行。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一處建築工地因工頭昨天下午請盧姓男子分配水電施工，黃姓和邵姓工人認為分配不公，和盧姓及另一黃姓工人起口角，雙方當街上演全武行。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一處建築工地因工頭昨天下午請盧姓男子分配水電施工，黃姓和邵姓工人認為分配不公，和盧姓及另一黃姓工人起口角，雙方當街上演全武行。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一處建築工地因工頭昨天下午請盧姓男子分配水電施工，黃姓和邵姓工人認為分配不公，和盧姓及另一黃姓工人起口角，雙方當街上演全武行。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一處建築工地因工頭昨天下午請盧姓男子分配水電施工，黃姓和邵姓工人認為分配不公，和盧姓及另一黃姓工人起口角，雙方當街上演全武行；警方到場排解。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市鳳山區一處建築工地因工頭昨天下午請盧姓男子分配水電施工，黃姓和邵姓工人認為分配不公，和盧姓及另一黃姓工人起口角，雙方當街上演全武行；警方到場排解。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

工人 水電

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