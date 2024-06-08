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影／中科后里園區半夜排廢氣？居民抗議 環保局初查是水蒸氣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中科后里園區昨晚到今天凌晨傳出疑有大量廢氣，當地台中市后里區公館里長馮詠淮獲報趕到現場蒐證，並通報台中市環保局，馮詠淮說，現場氣味刺鼻，可能有廢氣被偷排出；台中市環保局今天表示，居民檢舉疑似廢氣排放，經查為水蒸氣，後續會列入專案稽查。

公館里長馮詠淮表示，昨晚10點多他接到居民通報後趕到后里中科園區，現場聞到刺鼻味，通報環保局稽查員到場，廠區人員說廠內沒聞到奇怪味道；馮詠淮表示，后里園區晚上常聞到這種刺鼻味，會影響后里的空氣品質，請環保單位還給后里鄉親生存權。

有后里居民支持里長說法，也有人說曾聞過這種刺鼻味；台中市環保局今天說明，台中市后里區疑異常排放廢氣一案，環保局在台中市后里區架設多處智慧判煙系統主動掌握工廠排煙狀況，如有系統異常推播即主動前往查核。

環保局表示，昨晚智慧判煙系統亦有主動推播，且於晚上接獲陳情，立即派員前往受陳情廠稽查，在周界外未發現異味污染等情事。續進廠勘查，其相關空氣污染防制設備正常操作，相關數據未有異常；另在冷卻水塔風孔觀察，為水蒸氣（應氣候條件等自然因素），環保局針對后里區工廠事業污染，仍將持續採科技化管制方式嚴密監控，確保環境品質。

后里中科園區昨晚到今天凌晨出現疑似濃煙，公館里長馮詠淮到場查看。圖／公館里長馮詠淮提供
后里中科園區昨晚到今天凌晨出現疑似濃煙，公館里長馮詠淮到場查看。圖／公館里長馮詠淮提供
后里中科園區昨晚到今天凌晨出現疑似濃煙，公館里長馮詠淮到場查看。圖／公館里長馮詠淮提供
后里中科園區昨晚到今天凌晨出現疑似濃煙，公館里長馮詠淮到場查看。圖／公館里長馮詠淮提供

台中市 后里 環保局

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