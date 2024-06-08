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高雄七賢二路某SPA美容館暗藏春色 警闖入逮裸身男女

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方查緝色情，在前金區七賢二路住商混合大樓，查獲某SPA美容館暗藏春色；負責人謝姓女子利用網路社群廣告，涉嫌媒介性交易。警方動員查緝，發現1名女服務生正與男客翻雲覆雨，逮捕謝女和4名女服務生與男客，將謝女依妨害風化罪嫌移法辦。

高雄市警新興分局接獲線報，網蒐發現有疑似媒介色情按摩的廣告，查出SPA美容館在前金區七賢二路某大樓，6月4日晚間8時，埋伏發覺有尋芳客進美容館，趁時機成熟，動員警力進美容館查緝色情交易。

警方進入美容館，立即控制負責人謝姓女子（29歲）和邱姓（28歲）、鮑姓（33歲）、潘姓（40歲）3名女服務生，進房發現林姓女子（33歲）正與黃姓男客（37歲）光著身子性交易，將6人全回查辦。

據悉，謝女在網路社群或通訊軟體投放廣告，等男客聯繫後，涉嫌媒介女服務生性交易，從中抽媒介費。男客人坦承1800元買半套服務，全案於警詢後，將謝女依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦，女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁罰。

警方查獲女子與男客性交易。記者林保光／翻攝
警方查獲女子與男客性交易。記者林保光／翻攝
高雄某SPA美容館暗藏春色， 將涉案女子帶回查辦。記者林保光／翻攝
高雄某SPA美容館暗藏春色， 將涉案女子帶回查辦。記者林保光／翻攝

廣告 性交易 社群

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