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影／土地公上門持杖搖鈴...拿到100才走 新北警：乞討犯社秩法
一名男子昨天晚上穿著土地公服裝，站在新北市新莊區民樂街一家飲料店前搖鈴不走，店老闆詢問男子沒有回話，最後給了男子100元才離開。新莊警方表示，店家不願提告，但男子行為已觸犯社會秩序維護法將依法查辦，並加強該路段巡查。
據了解，臉書社群昨天上傳一段影片，內容是一名男子穿著土地公服裝，站在新北市新莊區民樂街一家飲料店前搖鈴。店家詢問他一句話都沒說，只是不斷搖鈴站在店家前面。
由於地藏庵遶境剛過不久，店家誤以為，是否與之前穿神明服裝，店家捐獻換糖果保平安一樣。便給了男子100元，沒想到，男子錢一拿到，立馬快速離開，留下一臉錯愕的店家，氣得將店內監視器畫面上傳臉書社群，提醒附近店家要小心不要被騙。
新莊警分局表示，目前未接獲民眾報案，警方已主動前往了解，惟店家不願提告。男子行為已觸犯社會秩序維護法第 82條1項1款之規定，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，可處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。
警方除調閱周邊監視器畫面，依法追查釐清外，針對該路段派員加強巡邏，提醒民眾，倘若遇到類似情形，可立即撥打110，警方將前往協助。
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