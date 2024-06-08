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1個月收3件詐騙包裹通知 顏擇雅：政府沒辦法懲罰快遞業者嗎

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

超商包裹詐騙頻傳，作家顏擇雅表示，她最近1個月，已經有3件幽靈包裹通知她去超商取貨，幸好她都沒上當。讓她好奇的是，運送幽靈包裹的快遞業者就是特定幾家，來源也全是中國大陸。「政府沒辦法懲罰這些快遞業者嗎？」

顏擇雅今天在臉書表示，她1個月就收到3次幽靈包裹通知，但她都沒有領貨，「可以說我已打敗詐騙集團3次，害他們做白工又倒貼錢。每一次都是一個小確幸」。

她分享，第一次時超商店員尊重她不願取貨的意願。到了第二次，店員主動告知她，賣家常被投訴是詐騙。「可知幽靈包裹的成功率已急速下降，台灣人已有了提防之心」。

顏擇雅表示，有提防之心，就是去超商取貨之前，牢記自己是給哪一家網購，金額是多少，不對就拒絕上當。「但是我擔心，我們學乖了，會不會逼詐騙集團也向上提升？」找到方法讓賣家名稱可以亂真，金額也一模一樣？

顏擇雅建議，電商業者要找到方法，「在寄件時讓消費者知道這是真的，不是詐騙」。不然這波幽靈包裹潮，多少是有打擊到網購意願的。現在民眾接到的超商取貨簡訊通知，多數可能都是詐騙，很容易覺得煩，一下子就忽略。當然網購意願被打擊，就是實體商家有機會的意思。已經移去網購的板塊，如今有部分可能會移回實體。

顏擇雅說，她也好奇，「運送幽靈包裹的快遞業者就是那幾家，來源也全是中國。政府沒辦法懲罰這些快遞業者嗎？」

警政署「165全民防騙網」提供以超商取貨付款收到詐騙包裹的處理方式，網址： https://165.npa.gov.tw/#/article/A/1414

以超商取貨付款收到詐騙包裹的處理方式。圖／取自警政署「165全民防騙網」
以超商取貨付款收到詐騙包裹的處理方式。圖／取自警政署「165全民防騙網」

幽靈 詐騙集團 超商

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