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噁男偷拍女友口交片分享友人...她患焦慮症 檢偵結起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子去年在前女友位於新北市淡水區住處偷拍兩人性愛過程，又將錄影截圖傳給前女友陳姓友人觀看，被害女子知情後氣憤提告，檢警介入查扣李男手機2支調查，士林地檢署偵結，依法起訴。

起訴指出，案發時李男與被害女子為男女朋友關係，李男去年不詳時間到女子位於淡水的住處過夜，兩人合意發生性行為，但李男未經同意偷拍女子為他口交、手淫過程，同年不詳時間還將影片截圖傳給女子的陳姓友人觀看。

女子知情後氣憤提告，後續還因此患有焦慮症，到醫院就醫，新北市警方今年初持票搜索李男，扣回兩支手機調查，李男到案坦承拍攝性愛過程及傳送截圖，但辯稱女子知情、未拒絕拍攝。

檢方勘查相關筆錄、影像、對話紀錄、診斷證明書等事證，認定李男犯行明確，偵結依妨害性隱私、不實性影像等罪嫌起訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
李姓男子去年在前女友位於新北市淡水區住處偷拍兩人性愛過程，又將錄影截圖傳給前女友陳姓友人觀看，被害女子知情後氣憤提告。圖／ingimage
李姓男子去年在前女友位於新北市淡水區住處偷拍兩人性愛過程，又將錄影截圖傳給前女友陳姓友人觀看，被害女子知情後氣憤提告。圖／ingimage

前女友 焦慮

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