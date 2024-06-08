噁男偷拍女友口交片分享友人...她患焦慮症 檢偵結起訴

李姓男子去年在前女友位於新北市淡水區住處偷拍兩人性愛過程，又將錄影截圖傳給前女友陳姓友人觀看，被害女子知情後氣憤提告，檢警介入查扣李男手機2支調查，士林地檢署偵結，依法起訴。

起訴指出，案發時李男與被害女子為男女朋友關係，李男去年不詳時間到女子位於淡水的住處過夜，兩人合意發生性行為，但李男未經同意偷拍女子為他口交、手淫過程，同年不詳時間還將影片截圖傳給女子的陳姓友人觀看。

女子知情後氣憤提告，後續還因此患有焦慮症，到醫院就醫，新北市警方今年初持票搜索李男，扣回兩支手機調查，李男到案坦承拍攝性愛過程及傳送截圖，但辯稱女子知情、未拒絕拍攝。