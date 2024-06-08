快訊

白石茉莉奈封殺AV天王清水健6年 親揭原因：打招呼時揉我胸

午後雷陣雨來了！宜花、高雄以北12縣市大雨特報

影╱搭直升機朝藍寶堅尼射煙火！美YTR慘遭逮 恐被關10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男報警「路上撿到一隻雞」 警親臨現場做出這裁決

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名戴姓男子昨晚在三民區建武路和皓東路口，見一隻白雞在建武路與皓東路路口疑似迷路，直覺是有人養的「寵物雞」，暫時帶回家養在陽台，因白雞緊張一直叫，戴深怕影響到鄰居安寧，報警指「路上撿到一隻雞」，警方到場，通知動保處將雞帶走；戴事後在網路貼文，好心提醒飼主，可和動保處聯絡。

PTT高雄版有網友昨晚7點多以「走失的寵物雞」為題貼文指，「在建武路與皓東路路口看到一隻白色的雞，應該是寵物雞，沒有腳環，目前暫養在我家陽台，有給水，請主人盡快跟我連絡，她現在很緊張，一直瓜瓜叫，很怕鄰居抗議」。

有網友見貼文隨即回應指「那個是開光雞」；另有網友趣稱「白雞一律做成白斬雞，黑雞一律做成三杯」、「先準備熱水吧，放血後燙雞毛脫毛」。

原PO隨後又回覆，已報警後由警員通知動保處來領養，好心提醒「若飼主看到這篇文章，請連絡動保處」。

轄區三民二警分局警方證實的確有此事；警方指出，撿到雞的戴姓男子，昨晚報案指「撿到一隻雞，帶回家」，請求警方協助，線上警網前往察看，發現是一隻白雞，因動物非警方管轄，當下已通知動保處人員前來處理。

高雄市一名網友路上撿到一隻白雞，以為是有人遺失的寵物雞，報警請求協助。圖／取自PTT高雄版
高雄市一名網友路上撿到一隻白雞，以為是有人遺失的寵物雞，報警請求協助。圖／取自PTT高雄版

寵物 鄰居

延伸閱讀

影／高雄男深夜騎車...3個月後再遇他 這次酒測0.41直接上警車

高雄兄妹半夜摸進工地載成批鋼筋 因1張紙板曝竊行

法國生活節駁二登場 陳其邁法語歡迎體驗南法風情

台南高雄捷運紅線不銜接 南捷修正可行性研究報告

相關新聞

國1高科交流道大貨車撞休旅車 車尾全爛... 7歲3胞胎嚇壞幸僅輕傷

國道1號南下高科交流道今天上午8時41分許發生一起貨車追撞休旅車事故，消防局獲報出動4車9人前往，現場傷者共3名，分別2...

噁男偷拍女友口交片分享友人...她患焦慮症 檢偵結起訴

李姓男子去年在前女友位於新北市淡水區住處偷拍兩人性愛過程，又將錄影截圖傳給前女友陳姓友人觀看，被害女子知情後氣憤提告，檢...

影／中科后里園區半夜排廢氣？居民抗議 環保局初查是水蒸氣

中科后里園區昨晚到今天凌晨傳出疑有大量廢氣，當地台中市后里區公館里長馮詠淮獲報趕到現場蒐證，並通報台中市環保局，馮詠淮說...

高雄七賢二路某SPA美容館暗藏春色 警闖入逮裸身男女

高雄市警方查緝色情，在前金區七賢二路住商混合大樓，查獲某SPA美容館暗藏春色；負責人謝姓女子利用網路社群打廣告，涉嫌媒介...

影／土地公上門持杖搖鈴...拿到100才走 新北警：乞討犯社秩法

一名男子昨天晚上穿著土地公服裝，站在新北市新莊區民樂街一家飲料店前搖鈴不走，店老闆詢問男子沒有回話，最後給了男子100元...

1個月收3件詐騙包裹通知 顏擇雅：政府沒辦法懲罰快遞業者嗎

超商包裹詐騙頻傳，作家顏擇雅表示，她最近1個月，已經有3件幽靈包裹通知她去超商取貨，幸好她都沒上當。讓她好奇的是，運送幽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。