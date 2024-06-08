高雄男報警「路上撿到一隻雞」 警親臨現場做出這裁決

高雄市一名戴姓男子昨晚在三民區建武路和皓東路口，見一隻白雞在建武路與皓東路路口疑似迷路，直覺是有人養的「寵物雞」，暫時帶回家養在陽台，因白雞緊張一直叫，戴深怕影響到鄰居安寧，報警指「路上撿到一隻雞」，警方到場，通知動保處將雞帶走；戴事後在網路貼文，好心提醒飼主，可和動保處聯絡。

PTT高雄版有網友昨晚7點多以「走失的寵物雞」為題貼文指，「在建武路與皓東路路口看到一隻白色的雞，應該是寵物雞，沒有腳環，目前暫養在我家陽台，有給水，請主人盡快跟我連絡，她現在很緊張，一直瓜瓜叫，很怕鄰居抗議」。

有網友見貼文隨即回應指「那個是開光雞」；另有網友趣稱「白雞一律做成白斬雞，黑雞一律做成三杯」、「先準備熱水吧，放血後燙雞毛脫毛」。

原PO隨後又回覆，已報警後由警員通知動保處來領養，好心提醒「若飼主看到這篇文章，請連絡動保處」。