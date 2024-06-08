影／「賣貨便」成詐騙新管道...7人遭騙146萬 林口警逮3嫌

楊姓男子傳假的7-11「賣貨便」客服連結，誘騙7人詐得146萬，林口警方獲報追查，於上個月23日在桃園觀音、新北林口逮捕主嫌楊男在內3人，依法究辦。林口警方表示，今年1到5月成功攔阻2022萬多元，呼籲民眾應提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

據了解，楊姓男子（39歲）有多項前科，今年4月開始透過臉書MarketPlace買賣平台偽裝賣家，聲稱只要追蹤賣家即可參加抽獎活動，等被害人開始追蹤，便發給被害人一偽造7-11「賣貨便」連結，誆以「中獎得主」購物即可獲獎。

等被害人匯款購物，楊再以雙方無法透過超商「賣貨便」完成交易為由，騙得被害人依指示開通誠信交易，導致7名被害人不查，匯出共計146萬到詐團人頭帳戶。

林口警方日前獲報派員溯源擴大偵辦，經專案小組調閱大量監視器，上個月23日循線在桃園龜山逮捕主嫌楊姓男子，另在新北林口逮捕收簿車手蔡男（46歲）、取款車手李男（25歲），搜扣相關證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送3人法辦。