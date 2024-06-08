影／七旬伯偷香油錢得手 想再「黏」第二次 返回現場被警逮

彰化縣70歲游姓男子缺錢花用，到祭祀清代閩粵械鬥喪生的無主亡者祠堂，使用塑膠黏板黏出賽油箱裡的香油錢，得手的半小時後返回祠堂附近，形跡可疑被據報員警攔查，詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方今指出，游男本月6日凌晨約1點時到當地英烈祠金靈堂行竊，作案過程被監視器錄下，也被路過民眾發現好像偷香油錢。警方接獲報案立即趕到但游男已離開，在附近巡邏找尋作案人時，正巧看見游男返回，上前盤查。

游男抱著黑色袋子神色慌張，無法交代深夜到祠堂附近的原因，員警從他的黑色袋子找到細繩、有黏膠的塑膠板，和16張百元紙鈔、1張500元紙鈔。游男見賊行敗露，承認第一次得手後，想再回去「黏」第二次。