國1高科交流道大貨車撞休旅車 車尾全爛... 7歲3胞胎嚇壞幸僅輕傷

國道1號南下高科交流道今天上午8時41分許發生一起貨車追撞休旅車事故，而警消到場時，現場駕駛無傷，但休旅車乘客3人全嚇壞，分別2女1男，全是年僅7歲的幼童，所幸3童意識清楚僅輕傷，分別由救護人員處置後送醫；警表示，大貨車疑未注意車前狀況釀禍，目前恢復全線通車。

從休旅車尾全爛可見，大貨車當下撞擊力強大，致使休旅車上3童受到不小驚嚇，2女童分別一人左眼腫脹、流鼻血，另一人頸部不適，男童則是頭部紅腫。

國道公路警察局表示，這起事故發生在國一南向343公里高雄高科路段，當時約上午8時45分許，49歲吳姓男子駕駛營業大貨車行經該處時，追撞45歲陳姓男子所駕駛的休旅車肇事，陳男雖無受傷，但陳7歲3胞胎子女全嚇壞受傷，並送醫救治。