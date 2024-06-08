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女寄給詐團提款卡被列警示 她被父告竊盜...這理由判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓女子去年3月間加入LINE「網路賺錢」群組，經成員要求提供提款卡，把父親交給她使用提款卡寄給對方，不久被列警示帳戶，她才報警遭詐欺，還有人上門討債，遭父親提告竊盜。法官認林父說詞不一，且從交易明細等無從佐證他已收回提款卡，不再供女兒使用，林女獲判無罪。

林女不否認將該提款卡寄給該群組成員使用，但堅詞否認竊盜，她辯稱，該提款卡是在她高中的時候，爸爸給她的，她到分駐所備案前，都有使用該提款卡；她畢業後7、8月薪水也都會存入該帳戶。

林父於警詢、審理中坦承，是因為該銀行帳戶有詐欺案件，他為維護自己權利，要證明該提款卡是女兒拿去使用，才對女兒提告。

台南地院指出，林父於警詢指述，去年1月間在住處房間內，要拿零錢去存，才發現提款卡遭竊；當時他懷疑把卡片放到其他地方忘記了，等到4月，有人來說女兒欠他們錢，他去報警，他到分駐所詢問發現女兒於3月底向警方報案遭詐欺，5月間在女兒房間枕頭下發現該張報案證明單，裡面內容有提到該提款卡，才驚覺提款卡是女兒所竊取。

然而，他當時說，提款卡自2022年6月30日女兒結束半工半讀後，他就收回來。但在偵查中訊問時，他指稱，怕女兒把自己的錢花光，他把女兒需使用款項匯到該帳戶，可以控制她花錢，等到她畢業，他將提款卡拿回來了；惟就何時向女兒取回提款卡，前後所述並不一致。

林父於審理中表示，女兒向地下錢莊借錢，他請警察來，警察說女兒有報案被詐騙，去年4月底在女兒枕頭下發現報案三聯單，才發現他提款卡被偷，另外偷一支手機等，就其發現提款卡遭竊時點、失竊物品是否僅提款卡，所述與前列警詢、偵查所指早於去年1月15日提款卡即遭竊、僅有提款卡失竊也不相符。

同時，林父指稱收回該提款卡動機是因自己開設夾娃娃機店，需存入零錢提領款項，但他該銀行帳戶自前年6月底至同年12月止各筆匯入款項中，僅1筆4千多元現金是他存入夾娃娃機店款項。

台南地院認林父自己指述並非全無瑕疵，且不論從交易明細或女兒報案遭詐欺資料及供述，均無從佐證林父所指前年6月底後已收回提款卡、女兒已經不再持有使用該提款卡。

台南地院認林父指述並非全無瑕疵，且不論從交易明細或女兒報案遭詐欺資料及供述，均無從佐證他所指前年6月底後已收回提款卡，不再供女兒使用，判女兒無罪。圖／本報資料照
台南地院認林父指述並非全無瑕疵，且不論從交易明細或女兒報案遭詐欺資料及供述，均無從佐證他所指前年6月底後已收回提款卡，不再供女兒使用，判女兒無罪。圖／本報資料照

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