快訊

黃宣搭檔汪蘇瀧 《歌手2024》「救場主持」好表現登熱搜！網讚爆：別讓他走

繳清違約金才給離職證明？私校代理教師捍衛權利有守則

國會改革宣傳戰開打！國民黨首場劍指賴清德本命區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醉男過馬路與機車男口角報案遭槍傷 嘉義警追查發現烏龍一場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

黎姓男子昨天凌晨在嘉義市徒步過馬路，被騎電動機車闖紅燈的葉姓男子驚嚇，要求對方道歉。黎男向警方報案指稱右腹部疑遭空氣槍射擊受傷，警方調監視器以車追人，找到葉姓機車男，他澄清是取出黑色打火機，比手勢，被誤為空氣槍。黎男坦承喝醉酒，腹部受傷是被貓抓傷，真相大白，讓員警好笑又好氣。

長榮派出所昨天凌晨1點獲報，轄區上海路附近發生行車糾紛案，員警趕抵，黎男報案，過馬路時1輛電動機車突然闖紅燈，他嚇一大跳，當場要求騎士道歉，否則報警。對方道歉後一直尾隨到老吸街口較暗處，拿出空氣槍射擊數發，他要躲也無處可躲。

黎姓男子報案製作筆錄，警方調閱監視器，追查騎電動機車的葉姓男子，葉男說，與過馬路黎姓男子有口角，取出黑色打火機向對方比手勢，並非空氣槍，黎男改口，坦承在家心情不好喝醉酒，出門過馬路與對方口角，回家發現腹部有傷，酒醒發現是被貓抓傷，暗黑中誤以為對方持槍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

醉男過馬路與機車男口角報案遭開槍打傷，嘉市警方追查烏龍一場。記者魯永明／翻攝
醉男過馬路與機車男口角報案遭開槍打傷，嘉市警方追查烏龍一場。記者魯永明／翻攝

監視器 電動機車

延伸閱讀

影／94歲金牌攝影師賴澄茂辭世一生傳奇 拍攝見證白河大地震慘狀

天降巨石！嘉義縣道159甲線40K封閉 預計明早6點搶通

勞動部嘉義就業中心12日起辦3場徵才 逾600職缺

基市府編列鄰長用電動機車惹議 預算提大會討論

相關新聞

國1高科交流道大貨車撞休旅車 車尾全爛... 7歲3胞胎嚇壞幸僅輕傷

國道1號南下高科交流道今天上午8時41分許發生一起貨車追撞休旅車事故，消防局獲報出動4車9人前往，現場傷者共3名，分別2...

高雄兄妹半夜摸進工地載成批鋼筋 因1張紙板曝竊行

高雄楊姓兄妹半夜自工地載運鋼筋，騎機車離去，形跡可疑。他們遇警攔查卻加速逃逸，但機車載人又載近百支鋼筋騎不動，不久被員警...

影／「賣貨便」成詐騙新管道...7人遭騙146萬 林口警逮3嫌

楊姓男子傳假的7-11「賣貨便」客服連結，誘騙7人詐得146萬，林口警方獲報追查，於上個月23日在桃園觀音、新北林口逮捕...

影／七旬伯偷香油錢得手 想再「黏」第二次 返回現場被警逮

彰化縣70歲游姓男子缺錢花用，到祭祀清代閩粵械鬥喪生的無主亡者祠堂，使用塑膠黏板黏出賽油箱裡的香油錢，得手的半小時後返回...

女寄給詐團提款卡被列警示 她被父告竊盜...這理由判無罪

林姓女子去年3月間加入LINE「網路賺錢」群組，經成員要求提供提款卡，把父親交給她使用提款卡寄給對方，不久被列警示帳戶，...

醉男過馬路與機車男口角報案遭槍傷 嘉義警追查發現烏龍一場

黎姓男子昨天凌晨在嘉義市徒步過馬路，被騎電動機車闖紅燈的葉姓男子驚嚇，要求對方道歉。黎男向警方報案指稱右腹部疑遭空氣槍射...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。