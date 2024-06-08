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醉男過馬路與機車男口角報案遭槍傷 嘉義警追查發現烏龍一場
黎姓男子昨天凌晨在嘉義市徒步過馬路，被騎電動機車闖紅燈的葉姓男子驚嚇，要求對方道歉。黎男向警方報案指稱右腹部疑遭空氣槍射擊受傷，警方調監視器以車追人，找到葉姓機車男，他澄清是取出黑色打火機，比手勢，被誤為空氣槍。黎男坦承喝醉酒，腹部受傷是被貓抓傷，真相大白，讓員警好笑又好氣。
長榮派出所昨天凌晨1點獲報，轄區上海路附近發生行車糾紛案，員警趕抵，黎男報案，過馬路時1輛電動機車突然闖紅燈，他嚇一大跳，當場要求騎士道歉，否則報警。對方道歉後一直尾隨到老吸街口較暗處，拿出空氣槍射擊數發，他要躲也無處可躲。
黎姓男子報案製作筆錄，警方調閱監視器，追查騎電動機車的葉姓男子，葉男說，與過馬路黎姓男子有口角，取出黑色打火機向對方比手勢，並非空氣槍，黎男改口，坦承在家心情不好喝醉酒，出門過馬路與對方口角，回家發現腹部有傷，酒醒發現是被貓抓傷，暗黑中誤以為對方持槍。
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