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男不要命酒駕 汐止開車迴轉失控刷一排機車還翻車
李姓男子今天凌晨疑酒後開車行經新北巿汐止區湖前街，疑走錯路迴轉失控，撞倒路邊一整排機車還翻車，所幸人未受傷，李男酒測值超標，警詢後今天依公共危險罪嫌送送士林地檢署偵辦。
新北市消防局今天凌晨4時許獲報，汐止區湖前街上發生車禍意外，消防人員到場見現場有一輛白色小吉普車疑似自撞翻車，還撞倒7輛停放路邊機車，肇事駕駛李姓男子（29歲）無受困，雖滿身酒味，但意識還算清醒，拒絕送醫。
據了解，李男今天凌晨開車沿汐止區湖前街欲前往投宿的汽車旅館行駛時，疑似開過頭欲迴轉，但迴轉時失控碰撞路旁7輛機車，還撞上路邊花台側翻。經警方現場檢測，李男酒測值每公升0.85毫克，警詢後今依公共危險罪嫌移送法辦，車損部分則後續由李男與受波及車主協商賠償事宜。
新北市消防局第六大隊長羅億田表示：飲酒後可尋求酒後代駕、家人接送等，以確保平安返家，珍惜自己的生命。提醒民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援人車迅速到位。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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