高雄兄妹半夜摸進工地載成批鋼筋 因1張紙板曝竊行

高雄楊姓兄妹半夜自工地載運鋼筋，騎機車離去，形跡可疑。他們遇警攔查卻加速逃逸，但機車載人又載近百支鋼筋騎不動，不久被員警攔下，查出他們涉嫌偷鋼筋。

據了解，6月6日凌晨2時40分許，楊姓男子（41歲）和妹妹（37歲）自高雄市小港區沿海路某工地，共騎機車載運鋼筋外出，且機車牌照另用紙板遮蔽，才啟人疑竇，報警查原因。

高雄市警小港分局高松派出所員警接獲通報，趕到沿海路攔截這對兄妹。騎機車的楊姓男子拒絕受檢，加速要逃，但是，機車承載重量過重，員警不久仍攔下車，追查出楊姓兄妹涉嫌偷近百支鋼筋。