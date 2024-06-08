高雄兄妹半夜摸進工地載成批鋼筋 因1張紙板曝竊行
高雄楊姓兄妹半夜自工地載運鋼筋，騎機車離去，形跡可疑。他們遇警攔查卻加速逃逸，但機車載人又載近百支鋼筋騎不動，不久被員警攔下，查出他們涉嫌偷鋼筋。
據了解，6月6日凌晨2時40分許，楊姓男子（41歲）和妹妹（37歲）自高雄市小港區沿海路某工地，共騎機車載運鋼筋外出，且機車牌照另用紙板遮蔽，才啟人疑竇，報警查原因。
高雄市警小港分局高松派出所員警接獲通報，趕到沿海路攔截這對兄妹。騎機車的楊姓男子拒絕受檢，加速要逃，但是，機車承載重量過重，員警不久仍攔下車，追查出楊姓兄妹涉嫌偷近百支鋼筋。
楊男聲稱因病無法工作，為籌錢花用，趁半夜工地四下無人看管去偷鋼筋，打算去變賣，沒想到遮蔽牌照反而讓路過民眾起疑。警方依竊盜罪嫌，將楊姓兄妹倆移送法辦，另遮蔽車牌、拒檢逃逸和闖紅燈等交通違規行為，被另也吃罰單。
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