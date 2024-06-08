高雄母女就醫搭小黃返家丟錢包 焦急報警後喜出望外
吳姓婦人前天傍晚在女兒陪同下到高雄長庚就醫，後搭計程車返回鳳山區經武路住處，回家後發現內有3000元現金、身分證及健保卡的錢包不見了，懷疑掉在計程車上，焦急報警。警方透過監視器以車追人，2小時後通知運匠將錢包送回，讓母女倆喜出望外，稱讚警方效率。
吳姓婦人（53歲）前天傍晚4時40分許急忙走進鳳山分局文山派出所求助，吳婦向警方表示，下午和女兒到高雄長庚醫生就診後，搭計程車返回經武路住處，結果到家後卻發現自己的錢包不見了，怎麼找都找不到。
吳婦說，錢包裡有身分證、健保卡、信用卡，還有約3000元現金，錢不重要，但證件要重辦很麻煩，懷疑可能掉在計程車上了，請求警方幫忙聯繫計程車司機。
警員黃士賢瞭解狀況後，確認吳婦母女當時搭車時間及返家路途位置後，請母女於所內稍作休息，隨即調閱母女倆搭車返家的行經路線監視器，過濾往來計程車車號，以車追人，2小時後找到陳姓司機。
警方請陳男確認車中後座是否有乘客掉落錢包，果真順利找到，後陳男將錢包送至派出所，讓母女感激涕零，頻向警方致謝。
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