快訊

北藝大校長再起爭議「疑發標案給兒子」 教育部啟動行政調查

「助發內唐亞胡逮捕令」律師愛妻恐遭制裁！傳喬治克隆尼致電白宮關切

不知2歲兒生父是誰…性觀念開放單親媽拿4男樣本驗DNA 結果醫師也傻眼

高雄母女就醫搭小黃返家丟錢包 焦急報警後喜出望外

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓婦人前天傍晚在女兒陪同下到高雄長庚就醫，後搭計程車返回鳳山區經武路住處，回家後發現內有3000元現金、身分證健保卡的錢包不見了，懷疑掉在計程車上，焦急報警。警方透過監視器以車追人，2小時後通知運匠將錢包送回，讓母女倆喜出望外，稱讚警方效率。

吳姓婦人（53歲）前天傍晚4時40分許急忙走進鳳山分局文山派出所求助，吳婦向警方表示，下午和女兒到高雄長庚醫生就診後，搭計程車返回經武路住處，結果到家後卻發現自己的錢包不見了，怎麼找都找不到。

吳婦說，錢包裡有身分證、健保卡、信用卡，還有約3000元現金，錢不重要，但證件要重辦很麻煩，懷疑可能掉在計程車上了，請求警方幫忙聯繫計程車司機

警員黃士賢瞭解狀況後，確認吳婦母女當時搭車時間及返家路途位置後，請母女於所內稍作休息，隨即調閱母女倆搭車返家的行經路線監視器，過濾往來計程車車號，以車追人，2小時後找到陳姓司機。

警方請陳男確認車中後座是否有乘客掉落錢包，果真順利找到，後陳男將錢包送至派出所，讓母女感激涕零，頻向警方致謝。

高雄市一對吳姓母女到長庚就醫後搭小黃返家，發現錢包遺失，焦急報警，鳳山警分局文山所警員黃士賢調監視器，以車追人，2小時後找到運匠送回錢包，讓母女喜出望外。記者石秀華／翻攝
高雄市一對吳姓母女到長庚就醫後搭小黃返家，發現錢包遺失，焦急報警，鳳山警分局文山所警員黃士賢調監視器，以車追人，2小時後找到運匠送回錢包，讓母女喜出望外。記者石秀華／翻攝
高雄市一對吳姓母女到長庚就醫後搭小黃返家，發現錢包遺失，焦急報警，警方調監視器，以車追人，2小時後找到運匠送回錢包。記者石秀華／翻攝
高雄市一對吳姓母女到長庚就醫後搭小黃返家，發現錢包遺失，焦急報警，警方調監視器，以車追人，2小時後找到運匠送回錢包。記者石秀華／翻攝

健保卡 計程車司機 身分證

延伸閱讀

影／分手不快樂！高雄男女感情糾紛暗夜巷口互嗆拉扯 4男遭法辦

法國生活節駁二登場 陳其邁法語歡迎體驗南法風情

舞台劇「押解」下月5號登高雄 菜鳥警察老扒手精采對決

賺400元車資挨罰10萬扣雙照 苗栗高鐵站區查獲「白牌車」

相關新聞

高雄母女就醫搭小黃返家丟錢包 焦急報警後喜出望外

吳姓婦人前天傍晚在女兒陪同下到高雄長庚就醫，後搭計程車返回鳳山區經武路住處，回家後發現內有3000元現金、身分證及健保卡...

影／分手不快樂！高雄男女感情糾紛暗夜巷口互嗆拉扯 4男遭法辦

高雄仁武區26歲吳姓男子因不滿18歲林姓前女友提分手，昨晚跑去林女家理論，事後，林女姐夫夥同友人跑去吳男家替她抱不平，而...

影／三重2婦誤信假投資遭騙5500萬 警引蛇出洞逮車手

新北市三重區兩名婦人今年4月誤信臉書假投資廣告，遭騙超過五千五百多萬元，上個月底報警循線在三信路、仁義街逮捕兩名車手，依...

影／Gogoro改燃油裝砲管狂飆影像曝 2男號召聚眾公危送辦

基隆市警方5月23日查扣4輛改裝車，其中2輛是以報廢電動車Gogoro拼裝為燃油車，裝上大砲管，在百福火車站前狂飆，經向...

影／銀樓慣竊偷佛牌金墜1.5小時落網 警嘆：現世報

台中市1名中年男子今天傍晚到大里區塗城路一家銀樓內，佯稱要購買金飾，涉嫌趁隙竊走一個佛牌金墜，店家發現失竊後報案，警方全...

彰化攤商之子與人有金錢糾紛 三男上門砸攤

劉姓等兩名男子和李姓少年今凌晨約0點帶球棒，到彰化縣員林果菜市場黃姓攤商的攤位猛砸，警方據報趕到，三人已逃跑，警方調閱監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。