影／分手不快樂！高雄男女感情糾紛暗夜巷口互嗆拉扯 4男遭法辦
高雄仁武區26歲吳姓男子因不滿18歲林姓前女友提分手，昨晚跑去林女家理論，事後，林女姐夫夥同友人跑去吳男家替她抱不平，而雙方人馬拉扯爭執的吵雜聲，惹怒巷口鄰居報案，現場4男2女全被帶回派出所製作筆錄，訊後，其中4男依傷害罪及毀損罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。
昨晚11時許，仁武區後港巷與八德中路口處，因男女感情糾紛引來4男2女發生衝突；仁武分局表示，22歲鄭姓男子替小姨子林女抱不平，夥同23歲吳姓友人開車前去林女前男友家理論，衝突過程中，鄭男毀損小姨子前男友吳男的轎車，現場4男2女都有輕微擦挫傷。
據知，警到場時雙方已無劇烈爭執，只有前男友吳男因酒醉較不受控，員警為預防危害對他施以保護管束；全案訊後，鄭男、吳男以及另一方前男友吳男及其友人陳男等4人，全依傷害罪及毀損罪嫌法辦。
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