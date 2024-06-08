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影／分手不快樂！高雄男女感情糾紛暗夜巷口互嗆拉扯 4男遭法辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武區26歲吳姓男子因不滿18歲林姓前女友分手，昨晚跑去林女家理論，事後，林女姐夫夥同友人跑去吳男家替她抱不平，而雙方人馬拉扯爭執的吵雜聲，惹怒巷口鄰居報案，現場4男2女全被帶回派出所製作筆錄，訊後，其中4男依傷害罪及毀損罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

昨晚11時許，仁武區後港巷與八德中路口處，因男女感情糾紛引來4男2女發生衝突；仁武分局表示，22歲鄭姓男子替小姨子林女抱不平，夥同23歲吳姓友人開車前去林女前男友家理論，衝突過程中，鄭男毀損小姨子前男友吳男的轎車，現場4男2女都有輕微擦挫傷。

據知，警到場時雙方已無劇烈爭執，只有前男友吳男因酒醉較不受控，員警為預防危害對他施以保護管束；全案訊後，鄭男、吳男以及另一方前男友吳男及其友人陳男等4人，全依傷害罪及毀損罪嫌法辦。

現場衝突四男，因傷害毀損等罪嫌送辦。記者古和純／翻攝
現場衝突四男，因傷害毀損等罪嫌送辦。記者古和純／翻攝
吳姓男子因醉酒不願配合警方，遭施以保護管束。記者古和純／翻攝
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傷害罪 分手 前女友 男友

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