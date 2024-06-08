影／三重2婦誤信假投資遭騙5500萬 警引蛇出洞逮車手

新北市三重區兩名婦人今年4月誤信臉書假投資廣告，遭騙超過五千五百多萬元，上個月底報警循線在三信路、仁義街逮捕兩名車手，依法究辦。三重警方表示，今年已查獲車手56人、攔阻詐騙金額5059萬8169元，持續向上溯源瓦解詐騙集團。

據了解，被害鄒姓婦人（55歲），今年4月初在LINE被詐團隨機加好友，詢問她投資黃金及虛擬貨幣（泰達幣）有無興趣，還傳投資連結，誆騙鄒婦這種投資是時勢所趨，還能一本萬利穩賺不賠，讓被害人很是心動，旋即加入投資群組，並從今年4月20日開始一個月內，陸續3次匯款、10次面交共計4308萬元給詐團。

上個月28日鄒婦想提領獲利，詐團卻要求給付保證金，鄒婦才驚覺遭詐，趕緊到派出所報案。警方受理徵得鄒婦同意，引蛇出洞誘出車手，雙方約在上個月31日下午1時許，在三重區三信路面交，當場逮捕車手沈男（40歲），持續向上溯源追緝詐團及金錢流向。

另名蔡姓婦人（43歲）今年4月底從臉書看見一則股票投資廣告，蔡婦好奇加入投資群組，對方以「老師」自稱「幫大家炒股賺錢」、「申購飆股穩賺不賠」，吸引蔡婦從4月29日開始，短短一個月內陸續匯款24次、面交13次，共計1200萬投金給詐欺集團，直到5月29日詐欺集團來訊告知「股票申購中籤134張」。

由於抽中金額遠遠大於蔡婦詐團投資平台內投資金額，詐團表明，蔡婦必須先補齊缺額，才能賣掉134張股票獲利。蔡婦半信半疑致電詢問證交所，沒想到，證交所回覆「沒有這種操作方式」，也不會讓投資人一次抽中這麼多張股票。蔡婦這才知道自己遭騙，氣得報警協助。上月30日下午1時許，蔡婦配合警方，於新北市三重區仁義街逮捕面交車手林男（31歲），依法究辦。

三重警方表示，依據「新北市警察局詐欺防制辦公室」統計，今年1月至今新北市已查獲假投資詐騙集團117件1222人，查緝全般詐欺車手531人，瓦解機（水）房12處，並查扣不法所得新台幣6億2854萬餘元，10輛車、房地共26處，攔阻4億3791萬餘元。